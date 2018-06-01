عنوان مثير لصحيفة سعودية بعد مباراة مصر.. اعتذرت لاحقا (شاهد)

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 506

أطلقت صحيفة "عكاظ" السعودية عنوانا مثيرا بعد فوز المنتخب الوطني على مصر، بهدفين مقابل هدف واحد، في كأس العالم المقامة بروسيا.

وعنونت "عكاظ" بخط عريض "كبسناهم"، كما دمجت صورة النجم المصري محمد صلاح بقدر ضغط "طنجرة ضغط".

عنوان "عكاظ"، جاء ردا على التعليقات الطريفة بين السعوديين والمصريين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يطلق السعوديين على مصر "فريق الطعمية"، فيما يطلق المصريين على السعودية "فريق الكبسة".

إلا أن عنوان "عكاظ" جلب ردودا غاضبة من السعوديين أنفسهم، قائلين إن إقحام مثل هذا العنوان، والصورة "المسيئة"، من شأنه التسبب بأزمة بين البلدين.

وعبر مغردون مصريون عن استيائهم من عنوان "عكاظ"، معتبرين أن الصحيفة، التي تمثل وجهة نظر الحكومة السعودية بشكل غير رسمي، "أساءت" لجميع المصريين.

وما زاد من غضب السعوديين على "عكاظ" هو تهكمها على محمد صلاح، رغم قول الأخير إنه لم يحتفل بالهدف الذي أحرزه بالمرمى السعودي؛ لاحترامه المملكة وشعبها.

وبعد ساعات، حذفت صحيفة "عكاظ" عنوانها المثير للجدل، واستبدلت به آخر احتوى على اعتذار رسمي.

وجاء في العنوان الجديد "حقكم علينا.. فوزنا فوزكم".

وفازت السعودية على مصر بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في مونديال روسيا، علما أن المنتخبين خسرا مباراتيهما الأولى والثانية أمام روسيا والأوروغواي.