عاجل : الإمارات تعلن موقفا صادما للأمم المتحدة وترفض أي حل لوقف الحرب في الحديدة

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- أ ف ب

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أكدت الإمارات، الثلاثاء، أن التحالف العسكري بقيادة السعودية لن يقبل بأي حل لوقف الحرب في الحديدة يبقي على الحوثيين في المدينة بأي شكل من الأشكال، قبل يوم من استئناف مبعوث الأمم المتحدة جهوده الدبلوماسية لتجنيبها المعارك.

والإمارات شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في مواجهة المتمردين. وتقود أبو ظبي الحملة العسكرية باتجاه مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر بعدما جمعت ثلاث قوى غير متجانسة تحت مسمى "المقاومة اليمنية".

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي للصحفيين، الثلاثاء، "نحن متفائلون ونؤمن بالعملية السياسية"، لكنها أكدت "لا يمكننا تخيل وضع يكون به الحوثيون في المدينة".

وتشن القوات الموالية للحكومة بدعم من التحالف هجوما على الساحل الغربي لليمن باتجاه ميناء الحديدة الذي تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة إلى ملايين السكان.

لكن التحالف العسكري يرى فيه منطلقا لعمليات عسكرية يشنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر ولتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية.

ويتهم التحالف إيران بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين ودعمهم عسكريا، وهو ما تنفيه طهران.

وكانت القوات الموالية للحكومة مدعومة بالقوات الإماراتية أطلقت في 13 حزيران/يونيو الهجوم باتجاه مدينة الحديدة.

وتضم مدينة الحديدة ميناء رئيسيا تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة إلى ملايين السكان في البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية كبيرة ويهدد شبح المجاعة نحو 8 ملايين من سكانه.

ويقود المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث جهودا دولية لإقناع الحوثيين بتسليم الميناء لتجنيب المدينة الحرب.

ومن المقرر أن يزور غريفيث، الأربعاء، مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها، للقاء الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي بعد زيارة مماثلة إلى صنعاء الأسبوع الماضي استمرت أربعة أيام.

وأكد مكتبه انه يواصل "المباحثات مع كافة الإطراف لتجنب مواجهة عسكرية في الحديدة والعودة بسرعة إلى طاولة المفاوضات".