تحذير رسمي للسعوديات من شراء هذا المنتج

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية من منتج لفرد الشعر يحمل اسم "بلاستيكا دي فيوز محلول مقاوم للتجعد 2" (Plastica Dos Fios anti-frizz active 2) لجميع التشغيلات، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفورمالدهيد.
وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج يصنّع في البرازيل ويحمل اسم "بلاستيكا دي فيوز محلول مقاوم للتجعد 2 Plastica Dos Fios anti-frizz active 2" على نسبة عالية من الفورمالدهيد، تجاوزت الحد المسموح به في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرة إلى أن التعرّض لنسب عالية من الفورمالدهيد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ونصحت المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وتتخذ الهيئة العامة للغذاء والدواء الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.