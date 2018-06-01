الفريق الأحمر يزور في مأرب أهم قطاعات الجيش الوطني وأكثرها حساسية ويؤكد على سياسات المرحلة القادمة

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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لليوم الرابع على التوالي يكثف نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح زياراته الميدانية لأروقة ومكونات وقطاعات الجيش الوطني , حيث قام اليوم بزيارة وأحد من أهم قطاعات الجيش الوطني وأكثرها حساسية .

حيث دشن صباح اليوم خلال زيارته لمدرسة القوات الخاصة بمحافظة مأرب، دورات تأهيل القادة والضباط بمدرسة القوات الخاصة والتي تقام برعاية الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واطلع على مستوى التدريب الذي تلقاه منتسبي الدورة الأولى لتنشيط الضباط وصف الضباط في مدرسة القوات الخاصة، مشيدا بمستوى التدريب الذي تلقاه الضباط والآلية التي ستعمل بها المدرسة خلال الدورات القادمة والإمكانات المتميزة للمدرسة وقدرات المدربين.

وقال نائب الرئيس: "إن القيادة السياسية تسعى بكل إرادة وعزيمة وإصرار للرفع من قدرات ضباط الجيش وقاداته ليكونوا على مستوى المعركة الوطنية الدائرة في الجمهورية اليمنية وليكن مستواهم على درجة عالية من الحرفية والاختصاص والكفاءة في مواجهة الأخطار الإيرانية والإرهابية وكل ما يهدد بلادنا".

وأكد بأن الكليات والمدارس العسكرية هي مصانع الأبطال والرجال، وفيها يتلقى الشخص أسس التعامل العسكري واحترام الجندية والطاعة والضبط والربط والتميز في التدريب والمظهر والأداء والتعامل.

وقال: "إن الشعار الذي يهتف به كل يمني حر (بالروح بالدم نفديك يا يمن) هو الشعار الذي تربى عليه كل الأبطال وأن الأوطان تستحق التضحية وأنه لا عزة إلا بوطن ولا كرامة إلا بدولة".

ودعا نائب الرئيس كل الجمهوريين من أبناء القوات المسلحة والأمن ومن مختلف الفئات والمكونات إلى الالتفاف خلف قيادة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية الذي صوّت له كل اليمنيين، وعدم القبول بميليشيات طائفية عنصرية تحارب الحرية والديمقراطية ولا تؤمن إلا بالعنف والسلاح والهمجية والتعبئة الطائفية.

من جانبه ألقى مدير المدرسة العميد الركن أمين عوض كلمة رحب خلالها بزيارة نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معبراً عن الشكر والتقدير لاهتمام القيادة السياسية ومتابعة نائب الرئيس المستمرة وتذليله لمختلف الصعاب.

ونوه العميد عوض إلى المهام الملقاة على عاتق المدرسة وإدراكها لأهمية التدريب في توفير الدم في المعركة وانضباط صفوف القوات المسلحة واحترام التسلسل العسكري وتلقي الدروس الخاصة بالتخطيط الجيد للمعركة.