بن دغر يفتح كشوفات المال لمحافظة تعز ويتغنى بأنها بوابة النصر

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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قال رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر "ان تعز هي بوابة النصر وحاملة مشروع الدولة الاتحادية الجديدة" مشيراً أنه تم صرف 500 مليون ريال لصالح مستشفيات تعز ومليار ريال تم اعتمادها لترميم المؤسسات وتنظيم العمل بالمحافظة".

وأضاف خلال لقاء اليوم الثلاثاء مع قيادة المحافظة والرئيس هادي "ان الحكومة مستمرة بصرف العهد للجنة الطبية بمبلغ مليون دولار وما يعادلها بالريال اليمني واعتماد 50 بالمائة للغذاء من مجموع القوة النهائية وكذلك تثبيت صرف مستحقات موظفي الدولة بالمحافظة".

من جانبه اشار محافظ تعز أمين محمود الى الجهود المبذولة في تطبيع الحياة وتصحيح الاختلالات كنتاج الحرب التي شنتها المليشيا الانقلابية على تعز ودمرت معها مؤسسات الدولة ونهبت مقدراتها.

وأضاف محمود "السلطة المحلية بالمحافظة عملت وبتعاون الجميع على اعادة تفعيل مؤسسات الدولة ومكاتبها لتتمكن من تقديم خدماتها للمواطنين".

واشار المحافظ والوكلاء الى عدد من المطالب والاحتياجات الملحة التي تحتاجها المحافظة في تعزيز قطاع الكهرباء ومعالجة ملف الخدمات الأخرى، وقالوا "ان تعز وابنائها يحلمون ويتطلعون الى مشروع بناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على العدالة والمساواة والحكم الرشيد".