قوات الجيش تباغت المليشيا وتحرر مواقع جديدة

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء 26يونيو/حزيران2018، مواقع هامة في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج (جنوب اليمن).
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب "ان قوات الجيش حررت جميع مرتفعات الضواري المحاذية لجبل النبي شعيب في مديرية القبيطة".
وأوضح النقيب ان قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العرب نفذت هجوما مباغتا على مواقع تمركز المليشيا في السلسلة الجبلية في بيت حاميم المطلة على الراهدة تمكن من خلالها من تحرير السلسلة الجبلية بالكامل.
وأكد ان العمليات اسفرت عن تكبيد المليشيا خسائر بشرية كبيرة، اضافة الى استعادة قوات الجيش لكميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة المتنوعة.