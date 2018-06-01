هادي يستقبل بعثة اممية قبيل يوم واحد على وصول المبعوث الى عدن

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استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي، يوم الثلاثاء 26 يونيو/حزيران2018م، في العاصمة المؤقتة عدن، بعثة من الأمم المتحدة، قبيل يوم واحد من وصول المبعوث الأممي إلى اليمن، الذي يصل الاربعاء.
وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن هادي رفقة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، استقبلا البعثة الاممية المكونة من مساعد الأمين العام للشئون الأمنية لمكتب الأمم المتحدة بيتر درينين، ومساعدة مساعد الأمين العام للشئون الأمنية ماشاء جيفري ،ورئيس اللجنة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة جوهاس كيكوب وعدد من المختصين في مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة.
وذكرت الوكالة أن هادي أعلن تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات، في إطار قيام المكتب بمهامه ودعم جهوده وتوفير الحماية اللازمة لأنشطة الأمم المتحدة وموظفيها في مختلف محافظات الجمهورية.
ووجه هادي رئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ببحث كافة الجوانب والسبل الكفيلة لتذليل المهام وتحقيق درجات السلامة التي تمكن من ممارسة كافة الأنشطة بصورة طبيعية.
من جانبه عبر مساعد الأمين العام للشئون الأمنية والوفد المرافق له عن سروره بهذا الاستقبال واللقاء الذي أكد على اهتمام الحكومة اليمنية بتأمين تواجد ونشاط مكاتب الأمم المتحدة في اليمن والوقوف على سير المهام وتجاوز التحديات والصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا مواصلة نشاط مكاتب الأمم المتحدة للمساهمة في تلبية احتياجات الشعب اليمني.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء ركن احمد العقيلي.