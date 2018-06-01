مونديال 2018.. الدنمارك تسعى لخطف الصدارة من فرنسا وأستراليا تتمسك بالأمل

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الدنماركي، على ملعب «اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي»، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة «C» بكأس العالم لكرة القدم 2018 بروسيا.

وتدخل فرنسا المباراة وقد زال الضغط عن كاهلها بعد أن ضمنت بلوغها دور الـ16، في حين تملك الدنمارك الأفضلية لمرافقتها عن هذه المجموعة إلى الدور التالي.

ويتعين على الدنمارك تفادي الخسارة لبلوغ الدور التالي، حتى إنها تستطيع التأهل إذا خسرت، في حال لم تخرج أستراليا فائزة على بيرو التي خرجت من المنافسة، بفارق كبير من الأهداف لكي تتخطاها في الترتيب.

التشكيل المتوقع

منتخب الدنمارك: «كاسبر شمايكل، هنريك دالسجارد، سايمون كيير، أندرياس كريستينسن، ينس سترايجر لارسن، لاسي شوني، توماس ديلاني، كريستيان اريكسن، أندرياس كورنيليوس، مارتن بريثوايت، نيكولاي يورجنسن».

منتخب فرنسا: «هوجو لوريس؛ بنجامين بافار، رافاييل فاران، بريسنيل كيمبيبي، لوكاس هيرنانديز؛ بول بوجبا، نجولو كانتي، كورنتان توليسو؛ نبيل فقير، أنطوان جريزمان، توماس ليمار».

وفي إطار نفس الجولة والمجموعة، سيلتقي منتخب بيرو مع نظيره الأسترالي، على ملعب «فيشت الأولمبي»، وهي مباراة الأمل للأول وحفظ ماء الوجه للثاني.

ويريد منتخب بنما أن يمنح بعض الفرحة لجماهيرهم المرحة التي حضرت بأعداد كبيرة لروسيا، وأن يعودوا إلى الديار محمّلين بذكريات سعيدة.

في المقابل، لن يكون منتخب أستراليا لقمة سائغة أمامهم، خاصة أن كتيبة السوكيروز ظهرت بوجه قوي ومثير أمام الفرنسيين 2-1 والدنماركيين 1-1.

وتملك أستراليا أفضلية النقطة الواحدة التي قد تغير كل شيء وتبقي الآمال قائمة، خاصة إن حقق منتخب فرنسا، الذين ضمنوا التأهل لدور الـ16، الفوز أمام الدنمارك، ولدعم حظوظه أكثر سيسعى المنتخب الأسترالي لتحقيق الفوز بأكبر نتيجة ممكنة.

وفي حال تساوي النقاط مع ممثل اسكندنافيا، سيُحسم أمر التأهل بالاحتكام لفارق الأهداف، ثم لعدد الأهداف المسجلة، ثم في النهاية للعب النظيف.

منتخب أستراليا: «ماتي رايان؛ عزيز بيهيتش، مارك ميليجان، ترينت ساينسبيري، جوش ريسدون، آرون موي، توم روجيتش، مايل جيديناك، روبي كروز، تومي يوريتش، ماثيو ليكي».

منتخب بيرو: «بيدرو جاليسي؛ لويس أدفينكولا، كريستيان راموس، أندرسون سانتاماريا، ميجيل تراوكو، ريناتو تابيا، يوشيمار يوتون، أندريه كاريو، كريستيان كويفا، إديسون فلوريس، باولو جيريرو».