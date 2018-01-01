الامم المتحدة تضع الاطراف اليمنية والتحالف في اللائحة السوداء

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -خاص

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وضعت الامم المتحدة اليوم الثلاثاء 26يونيو/حزيران2018م «التحالف العربي والقوات الحكومية اليمنية والحوثيين وقوات الحزام الامني في اللائحة السوداء».

واتهمت الأمم المتحدة التحالف بقيادة السعودية بانتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

وحملت الأمم المتحدة في تقرير لها بشأن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات ان التحالف مسؤولية قتل 368 طفلا وإصابة 300 آخرين.

كما حملت الامم المتحدة الحوثيين مسؤولية قتل 83 طفلا وإصابة 241 آخرين.