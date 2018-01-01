الامم المتحدة تضع الاطراف اليمنية والتحالف في اللائحة السوداء توجيه رئاسي بسرعة ربط مأرب وباقي المحافظات بأكبر مشروع اتصالات وانترنت في اليمن أقوى إعتراض دولي على تحرير محافظة الحديدة عسكريا .. تقوده هذه الاطراف السعودية ترسل طائرتين وسفن الى الحديدة البرلمان المصري يحقق في خسائر المنتخب - 5 مخالفات وفضيحة سرقة ملابس اللاعبين الفيفا يفتح تحقيقا ضد محمد صلاح التهدئة الهشة للحديدة تحرّك بقية الجبهات اليمنية الانقلابيون يقطعون الإنترنت ويعرقلون النزوح في الساحل الغربي العمالقة تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة..«الشرعية» تقترب من معقل الحوثي كيلومترات تفصل قوات الشرعية عن ميناء الحديدة والميليشيات تقطع الطرق المؤدية اليه
وضعت الامم المتحدة اليوم الثلاثاء 26يونيو/حزيران2018م «التحالف العربي والقوات الحكومية اليمنية والحوثيين وقوات الحزام الامني في اللائحة السوداء».
واتهمت الأمم المتحدة التحالف بقيادة السعودية بانتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.
وحملت الأمم المتحدة في تقرير لها بشأن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات ان التحالف مسؤولية قتل 368 طفلا وإصابة 300 آخرين.
كما حملت الامم المتحدة الحوثيين مسؤولية قتل 83 طفلا وإصابة 241 آخرين.