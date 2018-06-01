الامم المتحدة تضع الاطراف اليمنية والتحالف في اللائحة السوداء توجيه رئاسي بسرعة ربط مأرب وباقي المحافظات بأكبر مشروع اتصالات وانترنت في اليمن أقوى إعتراض دولي على تحرير محافظة الحديدة عسكريا .. تقوده هذه الاطراف السعودية ترسل طائرتين وسفن الى الحديدة البرلمان المصري يحقق في خسائر المنتخب - 5 مخالفات وفضيحة سرقة ملابس اللاعبين الفيفا يفتح تحقيقا ضد محمد صلاح التهدئة الهشة للحديدة تحرّك بقية الجبهات اليمنية الانقلابيون يقطعون الإنترنت ويعرقلون النزوح في الساحل الغربي العمالقة تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة..«الشرعية» تقترب من معقل الحوثي كيلومترات تفصل قوات الشرعية عن ميناء الحديدة والميليشيات تقطع الطرق المؤدية اليه
وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الثلاثاء 26يونيو/حزيران 2018م، الحكومة بسرعة ربط محافظة مأرب والمحافظات الأخرى بخدمة الإنترنت الجديدة.
وقال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على حسابه بتويتر، اليوم الثلاثاء، إن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهوريّة، قضت بتوجيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة اتخاذ الإجراءات لربط محافظة مأرب وباقي المحافظات الأخرى بخدمة عدن نت..
وكان الرئيس هادي، قد افتتح في الثامن عشر من الشهر الجاري، تسعة مشاريع اتصالات وإنترنت بكلفة بلغت 93.5 مليون دولار، أبرزها مزود خدمة الإنترنت «عدن نت»، وشبكة عدن للجيل الرابع، وبوابة عدن الدولية، والكابل البحري الدولي، وشبكة عدن للتراسل الضوئي الدولي، علاوة على شبكة عدن للإنترنت اللاسلكي، ومركز عدن للسيطرة والتحكم، وسنترال عدن للوسائط المتعددة، وشبكة عدن لتراسل المعطيات.
ويوفر هذا المشروع الذي نفذته شركة «هواوي» الصينية بتمويل حكومي، سعات تفوق 80 مرة ما هو متاح اليوم في البلد. ويمنح مستخدمي الإنترنت سرعات هائلة وسعات غير مسبوقة ووضوحاً أكبر في المخرجات وسعراً أقل.
وسيعمل هذا المشروع على كسر احتكار الحوثيين للإنترنت، من طريق سيطرتهم على شركة «يمن نت» في صنعاء.