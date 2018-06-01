توجيه رئاسي بسرعة ربط مأرب وباقي المحافظات بأكبر مشروع اتصالات وانترنت في اليمن

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن

عدد القراءات 320

وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الثلاثاء 26يونيو/حزيران 2018م، الحكومة بسرعة ربط محافظة مأرب والمحافظات الأخرى بخدمة الإنترنت الجديدة.

وقال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على حسابه بتويتر، اليوم الثلاثاء، إن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهوريّة، قضت بتوجيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة اتخاذ الإجراءات لربط محافظة مأرب وباقي المحافظات الأخرى بخدمة عدن نت..

وكان الرئيس هادي، قد افتتح في الثامن عشر من الشهر الجاري، تسعة مشاريع اتصالات وإنترنت بكلفة بلغت 93.5 مليون دولار، أبرزها مزود خدمة الإنترنت «عدن نت»، وشبكة عدن للجيل الرابع، وبوابة عدن الدولية، والكابل البحري الدولي، وشبكة عدن للتراسل الضوئي الدولي، علاوة على شبكة عدن للإنترنت اللاسلكي، ومركز عدن للسيطرة والتحكم، وسنترال عدن للوسائط المتعددة، وشبكة عدن لتراسل المعطيات.

ويوفر هذا المشروع الذي نفذته شركة «هواوي» الصينية بتمويل حكومي، سعات تفوق 80 مرة ما هو متاح اليوم في البلد. ويمنح مستخدمي الإنترنت سرعات هائلة وسعات غير مسبوقة ووضوحاً أكبر في المخرجات وسعراً أقل.

وسيعمل هذا المشروع على كسر احتكار الحوثيين للإنترنت، من طريق سيطرتهم على شركة «يمن نت» في صنعاء.