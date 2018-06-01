أقوى إعتراض دولي على تحرير محافظة الحديدة عسكريا .. تقوده هذه الاطراف

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 مساءً / مارب برس - صنعاء

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في اول اعتراض دولي على خطط التحالف العربي والحكومة الشرعية التي تنوي السيطرة على محافظة الحديدة عسكريا قال الاتحاد الأوروبي، الاثنين، انه اعتمد نتائج حول اليمن على خلفية تكثيف العمليات العسكرية الأخيرة في وحول ميناء الحديدة، والتي يتم من خلالها شحن 70٪ من الواردات الغذائية إلى اليمن.

وأضاف الاتحاد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حل عسكري للنزاع في اليمن، مؤكدا دعمه القوي للمبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث، وجهوده لإيجاد حل سياسي شامل.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي آخر التطورات في اليمن مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث ، الذي أطلعهم على خطته للسلام. وذكر الموقع الرسمي للاتحاد أن وزراء الخارجية تبادلوا وجهات النظر حول جهود الاتحاد الأوروبي الجارية، بما في ذلك التواصل السياسي، ولا سيما الحوار الإقليمي مع إيران بشأن اليمن، فضلاً عن الدعم الإنساني والتنموي.

وقال انه سيحافظ على التزامه مع جميع أطراف النزاع على استعداد لزيادة أعمالها في اليمن، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد وفي تعبئة المساعدات الإنمائية لتمويل المشاريع في القطاعات الحيوية.

وشدد المجلس على أنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا من خلال المفاوضات مع المشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والنساء والشباب.

واشار انه يدعم جهود "غريفيث" لاستئناف العملية السياسية، وعلى وجه الخصوص نيته في تجديد المفاوضات السياسية الشاملة في أقرب وقت ممكن. ونوه أن أكثر من 22 مليون يمني - 80٪ من سكان البلاد - يحتاجون إلى دعم إنساني أو حماية.