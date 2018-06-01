المنتخبات المتأهلة للدور الـ16 من كأس العالم

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- متابعات

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ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة الى الدور ثمن نهائي كأس العالم في كرة القدم روسيا 2018، الى ثمانية هي البلد المضيف والاوروغواي وفرنسا وكرواتيا وبلجيكا وانكلترا واسبانيا والبرتغال، بينما خرجت تسعة منتخبات خالية الوفاض.

في ما يأتي لمحة عن وضع المجموعات الثماني في البطولة بعد ختام الجولة الثالثة للمجموعتين الاولى والثانية الاثنين.



المجموعة الاولى

المتأهلان: روسيا والاوروغواي

المقصيان: السعودية ومصر

المجموعة الثانية

المتأهلان: اسبانيا والبرتغال

المقصي: المغرب وايران

المجموعة الثالثة

المتأهل: فرنسا

المقصي: البيرو

الموعد المقبل (الثلاثاء): فرنسا-الدنمارك، استراليا-البيرو

المجموعة الرابعة

المتأهل: كرواتيا

المقصيان: لا أحد

الموعد المقبل (الثلاثاء): ايسلندا-كرواتيا، الارجنتين-نيجيريا

المجموعة الخامسة

المتأهلان: لا أحد

المقصي: كوستاريكا



الموعد المقبل (الاربعاء): صربيا-البرازيل، سويسرا-كوستاريكا

المجموعة السادسة

المتأهلان: لا أحد

المقصي: لا أحد

الموعد المقبل (الاربعاء): المكسيك-السويد، ألمانيا-كوريا الجنوبية

المجموعة السابعة

المتأهلان: انكلترا وبلجيكا

المقصيان: تونس وبنما

الموعد المقبل (الخميس): بنما-تونس، انكلترا-بلجيكا

المجموعة الثامنة

المتأهلان: لا أحد

المقصي: بولندا

الموعد المقبل (الخميس): اليابان-بولندا، السنغال-كولومبيا