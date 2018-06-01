الانقلابيون يقطعون الإنترنت ويعرقلون النزوح في الساحل الغربي العمالقة تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة..«الشرعية» تقترب من معقل الحوثي كيلومترات تفصل قوات الشرعية عن ميناء الحديدة والميليشيات تقطع الطرق المؤدية اليه السعودية تقدم 40 مليون دولار لنزع الألغام الحوثية في اليمن الصواريخ الحوثية تفاقم التوتر في اليمن قبل زيارة مبعوث الأمم المتحدة الليرة التركية تصعد بعد فوز أردوغان في الانتخابات بماذا علّق محمد صلاح على هزيمة مصر أمام السعودية؟ فرنسا: إطلاق الحوثيين صاروخين باتجاه الرياض يهدد استقرار المنطقة "أرامكو السعودية" و"أدنوك" الإماراتية تطوران مجمع تكرير في الهند الرئيس هادي لأردوغان: فوزكم دليل على ثقة الشعب التركي بكم
كشفت ألوية العمالقة عن تجهيز ثلاثة ألوية عسكرية جديدة لضمها إلى القوات المرابطة في مدينة الحديدة استعداداً لاستكمال تحريرها من قبضة الميليشيا في وقت اقتربت قوات الشرعية من معقل ميليشيا الحوثي ومركز ولادة هذه الحركة في جبال مران بمحافظة صعدة وحققت مكاسب جديدة في جبهتي تعز ولحج.
وبحسب ماذكرته صحيفة البيان الاماراتية عن مصادر عسكرية فان «ألوية العمالقة جهزت ثلاثة ألوية بكامل عتادها العسكري وهي في صدد ضمها إلى الألوية التي تقاتل تحت قيادة قائد جبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي وحددت مهمة هذه القوة الجديدة، بالمشاركة في هجوم واسع لتحرير مدينة الحديدة من ميليشيا الحوثي.
ووفقاً لهذه المصادر فإن القوات الجديدة تم تدريبها وتأهيلها بإشراف من التحالف العربي، حيث خضعت لعدد من الدورات العسكرية.
تعزيزات كبيرة
وتأتي هذه التعزيزات بعد أيام من وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات المقاومة اليمنية التي يقودها العميد طارق صالح للمشاركة في تحرير ما تبقى من مدينة الحديدة ومينائها وتأمين الطريق الساحلي وملاحقة جيوب الميليشيا في ضواحي مدينة الحديدة.
من جهته، ذكر ركن توجيه اللواء الثاني تهامة رفيق دومة في تصريح لـ«البيان» أن تهامة سيحميها ويحررها أبناءها المنضوين في صفوف المقاومة التهامية وكذلك من لا يزالون في مناطق سيطرة الحوثي وينتظرون بفارغ الصبر وصول اخوانهم في المقاومة ليلتحقوا بهم، مشيراً إلى أن المقاومة التهامية قدمت تضحيات كبيرة على طول الساحل الغربي وحررت الكثير من المناطق بدعم وإسناد التحالف العربي وبمشاركة رفاقهم في المقاومة وألوية العمالقة وذلك ابتداء من المخا ووصولاً إلى الدريهمي وبأقل العدة والعتاد.
وأضاف: معركة تحرير الحديدة مازالت مشتعلة بوتيرة عالية ورغم الكميات الكبيرة والمهولة من الألغام والخنادق والكمائن التي نصبتها وزرعتها الميليشيا وكذلك استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع بشرية وذلك بعدم السماح لهم بالنزوح.
ولفت إلى ان المقاومة التهامية هي رأس الحربة في عملية تحرير الحديدة، وذلك لكونها أكثر دراية بالنسيج الاجتماعي لسكان تهامة ولأن مقاتليها هم أهل الأرض وأبناؤها الذين شردتهم الميليشيا منها.
وفي السياق،، أكد وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي أن قوات المقاومة المشتركة لتحرير محافظة الحديدة ومديرياتها جبهة الساحل التهامي (الغربي)، وصلت إلى أطراف المدينة وسيطرت على المطار وستكون القوات في القريب العاجل داخل شوارعها ومينائها.
وتأتي هذه التطورات في وقت اقتربت قوات الشرعية من معقل ميليشيا الحوثي في جبال مران بصعدة.
وأكدت مصادر لـ «البيان» أن القوات المشتركة تمكنت من نشر عدد من ألوية الجيش في الطريق الذي يمتد لمسافة 100 كيلومتر من الخوخة وحتى مدينة الحديدة وإن وحدات قتالية أخرى تتولى مهمة تأمين منطقة أطراف الحديدة مع محافظة ريمة بهدف استئصال وجود هذه الميليشيا ومنع تسلل عناصرها ومهاجمة الطريق الساحلي.