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الليرة التركية تصعد بعد فوز أردوغان في الانتخابات

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس ـ وكالات
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ارتفعت الليرة التركية في التعاملات المبكرة، الاثنين، بفضل توقعات بالاستقرار السياسي بعد فوز رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية.

وفي أحدث المعاملات، ارتفعت الليرة أكثر من اثنين في المئة لتصل إلى مستوى أقوى من 4.55 ليرة للدولار مقارنة مع 4.6625 ليرة عند الإغلاق الجمعة الماضي.

وخرج أردوغان منتصرا من أكبر تحدياته الانتخابية في 15 عاما، ما يمنحه سلطات تنفيذية شاملة سعى إليها طويلا ويتيح له إحكام قبضته على البلد البالغ عدد سكانه 81 مليون نسمة حتى 2023 على الأقل.

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