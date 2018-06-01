الليرة التركية تصعد بعد فوز أردوغان في الانتخابات بماذا علّق محمد صلاح على هزيمة مصر أمام السعودية؟ فرنسا: إطلاق الحوثيين صاروخين باتجاه الرياض يهدد استقرار المنطقة "أرامكو السعودية" و"أدنوك" الإماراتية تطوران مجمع تكرير في الهند الرئيس هادي لأردوغان: فوزكم دليل على ثقة الشعب التركي بكم "يونيسف" تعتزم تنفيذ مشاريع باليمن النازحون من الحديدة.. رحلة مريرة إلى غياهب المجهول (تقرير) الرئيس هادي يوجه كل الوزراء والمسؤولين والوكلاء بالتوجه الى عدن ويشدد على ضرورة مكافحة الفساد وتعرية الفاسدين منافس أردوغان يقر بخسارته في الانتخابات الرئاسية الجيش يحرر مواقع جديدة جنوبي البلاد