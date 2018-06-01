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بماذا علّق محمد صلاح على هزيمة مصر أمام السعودية؟

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ وكالات
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أكد محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، في تصريحات أدلى بها عقب نهاية مباراة المنتخب أمام السعودية قائلا “اللاعبون قدموا أداء جيد أمام السعودية بشكل خاص وفي المونديال بشكل عام ونأسف على الخروج من الدور الأول بالمونديال”.

وشكر “الجماهير الذي ساندت المنتخب في البطولة” مشيرًا إلى أن” الموضوع صعب بعد الخروج من المونديال بهذا الشكل”.

وأضاف:” عدنا للمشاركة في المونديال بعد غياب 28 عام واللاعبين الحالين بالمنتخب لم يمتلكوا أي خبرات دولية وعلينا أن نظهر بشكل جيد في مونديال 2022″.

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