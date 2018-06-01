فرنسا: إطلاق الحوثيين صاروخين باتجاه الرياض يهدد استقرار المنطقة

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دانت فرنسا، الاثنين، اطلاق الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران صاروخين باليستيين باتجاه مدينة الرياض.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن إطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مناطق مأهولة في المملكة أمر غير مقبول ويهدد استقرار المنطقة.
وأضاف البيان أن هذه الأعمال تؤكد مدى خطورة التهديد الذي يشكله انتشار الصواريخ الباليستية على المنطقة بكاملها.
وطالبت فرنسا بالتنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 والوقف الفوري لإطلاق النار ووقف أي مساعدة خارجية للميليشيات الحوثية.
وأكد البيان دعم فرنسا وتضامنها مع المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق تسوية سياسية للأزمة في اليمن.