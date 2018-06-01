"أرامكو السعودية" و"أدنوك" الإماراتية تطوران مجمع تكرير في الهند

أعلنت أرامكو السعودية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الإثنين، توقيع اتفاقية لتطوير مصفاة "راتناغيري" للتكرير والبتروكيميائيات في الهند، بطاقة إنتاجية 1.2 مليون برميل يوميا.

ووفق بيان لأرامكو، تُرسِي الاتفاقية مبادئ التعاون بين الشركتين، للمشاركة في بناء المجمع وامتلاكه وتشغيله، بالتعاون مع اتحاد من شركات النفط الوطنية الهندية.

ويضم الاتحاد حاليا، شركات إنديان أويل كوربوريشن ليمتد، وبهارات بتروليوم كوربوريشن ليمتد، وهيندوستان بتروليوم كوربوريشن ليمتد.

ومن المقرر أن تتقاسم أرامكو السعودية و"أدنوك" حصة ملكية نسبتها 50 بالمائة في شركة المشروع المشترك الجديدة، على أن يمتلك اتحاد الشركات الهندية الحصة المتبقية.

وقال أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: "من المتوقع نمو الطلب العالمي على الطاقة بشكل سريع بحلول 2050، مدفوعا بالنمو الكبير للطلب في الهند".

وأوضح الناصر، بحسب البيان، أن مشروع "راتناغيري" سيتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الوقود والكيميائيات في الهند، إلى جانب تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركاء.

وبحسب البيان، من المقرر أن يُجري الطرفان، دراسة جدوى تمهيدية لتحديد الملامح العامة للمشروع.