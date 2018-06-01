آخر الاخبار

فرنسا: إطلاق الحوثيين صاروخين باتجاه الرياض يهدد استقرار المنطقة "أرامكو السعودية" و"أدنوك" الإماراتية تطوران مجمع تكرير في الهند الرئيس هادي لأردوغان: فوزكم دليل على ثقة الشعب التركي بكم "يونيسف" تعتزم تنفيذ مشاريع باليمن النازحون من الحديدة.. رحلة مريرة إلى غياهب المجهول (تقرير) الرئيس هادي يوجه كل الوزراء والمسؤولين والوكلاء بالتوجه الى عدن ويشدد على ضرورة مكافحة الفساد وتعرية الفاسدين منافس أردوغان يقر بخسارته في الانتخابات الرئاسية الجيش يحرر مواقع جديدة جنوبي البلاد مستجدات الحديدة.. «تقدم محدود» لـ«ألوية العمالقة» باتجاه «الكورنيش» ومليشيا الحوثي تهاجم «الفازة» و «الجاح» تدشين مرحلة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب

"أرامكو السعودية" و"أدنوك" الإماراتية تطوران مجمع تكرير في الهند

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ الاناضول
عدد القراءات 103

أعلنت أرامكو السعودية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الإثنين، توقيع اتفاقية لتطوير مصفاة "راتناغيري" للتكرير والبتروكيميائيات في الهند، بطاقة إنتاجية 1.2 مليون برميل يوميا.

ووفق بيان لأرامكو، تُرسِي الاتفاقية مبادئ التعاون بين الشركتين، للمشاركة في بناء المجمع وامتلاكه وتشغيله، بالتعاون مع اتحاد من شركات النفط الوطنية الهندية.

ويضم الاتحاد حاليا، شركات إنديان أويل كوربوريشن ليمتد، وبهارات بتروليوم كوربوريشن ليمتد، وهيندوستان بتروليوم كوربوريشن ليمتد. 

ومن المقرر أن تتقاسم أرامكو السعودية و"أدنوك" حصة ملكية نسبتها 50 بالمائة في شركة المشروع المشترك الجديدة، على أن يمتلك اتحاد الشركات الهندية الحصة المتبقية. 

وقال أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: "من المتوقع نمو الطلب العالمي على الطاقة بشكل سريع بحلول 2050، مدفوعا بالنمو الكبير للطلب في الهند". 

وأوضح الناصر، بحسب البيان، أن مشروع "راتناغيري" سيتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الوقود والكيميائيات في الهند، إلى جانب تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركاء.

وبحسب البيان، من المقرر أن يُجري الطرفان، دراسة جدوى تمهيدية لتحديد الملامح العامة للمشروع. 

إقراء أيضاً
الليرة التركية تصعد بعد فوز أردوغان في الانتخابات
الريال الإيراني يتهاوى مع قرب العقوبات الأميركية
من هم المليارديرات الستة الذين دفعوا ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي
سوق المال السعودية تشهد صفقات بيع لجني أرباح
أشهر الشركات العقارية في الامارات تنتظر كارثة مالية .. بسبب هذه المخاطر
الحرب التجارية تهدد صناعة السيارات الأجنبية في أميركا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس