الرئيس هادي لأردوغان: فوزكم دليل على ثقة الشعب التركي بكم

الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ وكالات

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هنأ الرئيس، عبدربه منصور هادي، الإثنين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بفوزه بالانتخابات، معتبرا أن هذا الفوز "دليل على ثقة الشعب التركي" برئيسه.



وقال هادي، في برقية تهنئة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية باليمن (سبأ): "يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية (...)".

وأضاف متوجها لأردوغان: "فوزكم دليل واضح وجلي على الثقة الكبيرة والدعم اللذين منحهما الشعب التركي لقيادتكم الحكيمة، ولنضوج العملية الديمقراطية التي تشهدها تركيا، ولما تحقق من تطور وازدهار ينعم به الشعب التركي الشقيق".



وأعرب هادي، عن شكره وتقديره لـ"المواقف التركية الثابتة والمساندة للحكومة الشرعية، ورفض انقلاب المليشيا الحوثية المسلحة على الإجماع الوطني والشرعية الدستورية".



كما عبر عن شكره للدعم والتضامن التركي مع الشعب اليمني في ظروفه الاستثنائية.

وشدد هادي، على "عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الدائم على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين".



وأعرب عن تطلعه لاستمرار الدعم التركي المساند للشعب اليمني، متمنيا لنظيره التركي، "موفور الصحة والسعادة والتوفيق"، ولعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين "مزيدا من الرقي والازدهار".

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقما قياسيا، نحو 88 بالمائة، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة، على 30.64 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمائة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 34.04 بالمائة من الأصوات (190 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.62 بالمائة (67 مقعدا).