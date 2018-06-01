منافس أردوغان يقر بخسارته في الانتخابات الرئاسية

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-الأناضول

عدد القراءات 377

أقر مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التركية محرم إنجه، اليوم الإثنين 25يوينو/حزيران2018م، بخسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد إنجه قبوله بالنتائج غير الرسمية التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات وذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، قيّم يه نتائج الانتخابات وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول.

ووجه إنجه رسالة إلى الرئيس أردوغان قائلا: " فلتكن رئيسًا لنا جميعا واحتضن الجميع، كنت سأفعل ذلك لو تم انتخابي".

وأكد إنجة على صحة النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق، وقال: "النتائج التي جمعها ممثلونا في مراكز الاقتراع لا تختلف عن النتائج المعلنة".

وأوضح أنه لم يهنئ أردوغان بعد بفوزه بالانتخابات، واستدرك قائلا: " لكنني سأهنئه".

وأضاف: إذا كانت محاضر الفرز تظهر خسارتكم، فقد خسرتم، لا يمكن القول "أنا لا اقبل هذا، فلنخرج إلى الشوارع"، هذه ليست ديمقراطية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفَن، رسميا فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، عقب حصوله على أغلبية الأصوات، بعد فرز 99.91 بالمائة منها.

ومن المقرر أن تُعلن اللجنة عن النتائج النهائية في 29 حزيران/ يونيو الجاري.