الجيش يحرر مواقع جديدة جنوبي البلاد

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين 25يوينو/حزيران2018م، مواقع جديدة شمالي جبهة الشريجة شمال محافظة لحج (جنوب اليمن) بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" عن الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب قوله "إن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرى ركب الدبي والمرخومة وعدد من الجبال الاستراتيجية في منطقة الشريجة التابعة لمحافظة لحج"
ولفت الى ان مليشيا الحوثي تكبدت منذ ليل امس حتى الساعات الاولى من صباح اليوم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، نظراً للهجوم الكبير الذي شنته قوات الجيش.
وأوضح ان الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش قامت بتمشيط القرى والجبال التي تم تحريرها، بهدف نزع الألغام الأرضية والعبوات التي زرعتها المليشيا قبل فرارها.