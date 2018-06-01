مستجدات الحديدة.. «تقدم محدود» لـ«ألوية العمالقة» باتجاه «الكورنيش» ومليشيا الحوثي تهاجم «الفازة» و «الجاح»

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ خاص

عدد القراءات 182

تمكنت «ألوية العمالقة»، الاثنين 25 يونيو/حزيران 2018م، من إحراز «تقدم محدود»، في مدينة الحديدة (غرب اليمن).

وبحسب مصادر عسكرية في «ألوية العمالقة»، فان «كتائب من الألوية توغلت باتجاه كيلو16 وطريق الكورنيش بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي».

وأشارت المصادر التي تحدثت لـ«مأرب برس»، إلى ان «التقدم محدود بسبب الألغام وبعض كمائن المليشيا الخارجين من الانفاق المحفورة سابقا»، مؤكدة ان الألوية احبطت محاولات تسلل يائسة للمليشيا الانقلابية على محيط مطار الحديدة من الجهة الشمالية.

المصادر أكدت إن «مليشيا الحوثي تحاول وبشكل مستمر قطع طريق الإمداد من جهة الجاح والفازة وتقوم بالهجوم على هاتين المنطقتين ولكن ابطال الجيش الوطني افشلوا جميع المحاولات».