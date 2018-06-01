الجيش يحرر مواقع جديدة جنوبي البلاد مستجدات الحديدة.. «تقدم محدود» لـ«ألوية العمالقة» باتجاه «الكورنيش» ومليشيا الحوثي تهاجم «الفازة» و «الجاح» تدشين مرحلة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب وفاة مدرب ولاعب مصري سابق اثناء تحليله لمباراة مصر والسعودية في عملية نوعية.. اعتقال قيادي حوثي كبير و7 خبراء من حزب الله والجيش الوطني يعلن مقتل 220 حوثيا لليوم الرابع على التوالي ..قوات الشرعية تواصل تقدمها في جبهات صعدة السعودية تطلق مشروع عسكري في اليمن بتكلفة مقدارها 40 مليون دولار مخاطر كبت المشاعر على صحتك في مكان العمل الفنانة أحلام تثير غضب السعوديات بسبب رأيها في قيادة السيارة اليمن : التعليم العالي: يزف بشرى للطلاب المبتعثين للربع الأول من 2018
تمكنت «ألوية العمالقة»، الاثنين 25 يونيو/حزيران 2018م، من إحراز «تقدم محدود»، في مدينة الحديدة (غرب اليمن).
وبحسب مصادر عسكرية في «ألوية العمالقة»، فان «كتائب من الألوية توغلت باتجاه كيلو16 وطريق الكورنيش بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي».
وأشارت المصادر التي تحدثت لـ«مأرب برس»، إلى ان «التقدم محدود بسبب الألغام وبعض كمائن المليشيا الخارجين من الانفاق المحفورة سابقا»، مؤكدة ان الألوية احبطت محاولات تسلل يائسة للمليشيا الانقلابية على محيط مطار الحديدة من الجهة الشمالية.
المصادر أكدت إن «مليشيا الحوثي تحاول وبشكل مستمر قطع طريق الإمداد من جهة الجاح والفازة وتقوم بالهجوم على هاتين المنطقتين ولكن ابطال الجيش الوطني افشلوا جميع المحاولات».