آخر الاخبار

الجيش يحرر مواقع جديدة جنوبي البلاد مستجدات الحديدة.. «تقدم محدود» لـ«ألوية العمالقة» باتجاه «الكورنيش» ومليشيا الحوثي تهاجم «الفازة» و «الجاح» تدشين مرحلة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب وفاة مدرب ولاعب مصري سابق اثناء تحليله لمباراة مصر والسعودية في عملية نوعية.. اعتقال قيادي حوثي كبير و7 خبراء من حزب الله والجيش الوطني يعلن مقتل 220 حوثيا لليوم الرابع على التوالي ..قوات الشرعية تواصل تقدمها في جبهات صعدة السعودية تطلق مشروع عسكري في اليمن بتكلفة مقدارها 40 مليون دولار مخاطر كبت المشاعر على صحتك في مكان العمل الفنانة أحلام تثير غضب السعوديات بسبب رأيها في قيادة السيارة اليمن : التعليم العالي: يزف بشرى للطلاب المبتعثين للربع الأول من 2018

وزير التسامح الاماراتي يعزي الدكتور منصور بجاش

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 126


استقبل الدكتور منصور بجاش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح بدوله الامارات العربية المتحدة الشقيقه وذلك بخيمة العزاء بمنطقه الشامخة في ابوظبي .
وخلال اللقاء قدم الشيخ نهيان واجب العزاء في وفاة سالم عبدالله بجاش العبيدي قريب الدكتور منصور بجاش حضر الاستقبال السفير سلطان الباكري نائب رئيس البعثة والقنصل احمد الدوح بسفارتنا بأبوظبي وأهالي وأقارب الفقيد.

 
إقراء أيضاً
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة ساحة حوار

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس