وزير التسامح الاماراتي يعزي الدكتور منصور بجاش

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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استقبل الدكتور منصور بجاش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح بدوله الامارات العربية المتحدة الشقيقه وذلك بخيمة العزاء بمنطقه الشامخة في ابوظبي .

وخلال اللقاء قدم الشيخ نهيان واجب العزاء في وفاة سالم عبدالله بجاش العبيدي قريب الدكتور منصور بجاش حضر الاستقبال السفير سلطان الباكري نائب رئيس البعثة والقنصل احمد الدوح بسفارتنا بأبوظبي وأهالي وأقارب الفقيد.