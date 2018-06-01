تدشين مرحلة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب

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دشنت مؤسسة وثاق للتوجه المدني في مدينة مأرب(شرق اليمن) الدورة الأولى من المرحلة الخامسة والسادسة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن الممول من مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال القائمون على المشروع بأن 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً بالحرب في اليمن سيخضعون طيلة شهر كامل لتأهيل نفسي واجتماعي وتعليمي يهدف إلى إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية التي حرموا منها بعد أن زجت بهم مليشيا الحوثيين في أتون المعارك.
وأكدوا أن برنامج المشروع متعدد في أساليبه التأهيلية والتعليمية التي تتم عن طريق خبراء نفسيين واجتماعيين, وأن الأطفال المجندين والمتأثرين ممن تم استيعابهم في هذه الدورة ينتمون إلى محافظات يمنية عدة منها صنعاء وعمران ومأرب وإب والحديدة وذمار, تم اختيارهم وفق معايير عالمية.