آخر الاخبار

الجيش يحرر مواقع جديدة جنوبي البلاد مستجدات الحديدة.. «تقدم محدود» لـ«ألوية العمالقة» باتجاه «الكورنيش» ومليشيا الحوثي تهاجم «الفازة» و «الجاح» تدشين مرحلة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب وفاة مدرب ولاعب مصري سابق اثناء تحليله لمباراة مصر والسعودية في عملية نوعية.. اعتقال قيادي حوثي كبير و7 خبراء من حزب الله والجيش الوطني يعلن مقتل 220 حوثيا لليوم الرابع على التوالي ..قوات الشرعية تواصل تقدمها في جبهات صعدة السعودية تطلق مشروع عسكري في اليمن بتكلفة مقدارها 40 مليون دولار مخاطر كبت المشاعر على صحتك في مكان العمل الفنانة أحلام تثير غضب السعوديات بسبب رأيها في قيادة السيارة اليمن : التعليم العالي: يزف بشرى للطلاب المبتعثين للربع الأول من 2018

تدشين مرحلة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 164

 

دشنت مؤسسة وثاق للتوجه المدني في مدينة مأرب(شرق اليمن) الدورة الأولى من المرحلة الخامسة والسادسة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن الممول من مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

 وقال القائمون على المشروع بأن 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً بالحرب في اليمن سيخضعون طيلة شهر كامل لتأهيل نفسي واجتماعي وتعليمي يهدف إلى إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية التي حرموا منها بعد أن زجت بهم مليشيا الحوثيين في أتون المعارك.

 وأكدوا أن برنامج المشروع متعدد في أساليبه التأهيلية والتعليمية التي تتم عن طريق خبراء نفسيين واجتماعيين, وأن الأطفال المجندين والمتأثرين ممن تم استيعابهم في هذه الدورة ينتمون إلى محافظات يمنية عدة منها صنعاء وعمران ومأرب وإب والحديدة وذمار, تم اختيارهم وفق معايير عالمية.

إقراء أيضاً
مخاطر كبت المشاعر على صحتك في مكان العمل
شابة تركية تعد أطول فتاة بالعالم ماذا فعلت في يوم الانتخابات
وفاة أكبر عالم أزهري مصري عاصر 3 ملوك
دراسة تكشف أهمية الابتسام في جوزات السفر
سعوديات في عصرهن الذهبي
مصري يقتل زوجته بعدما منعته من مشاهدة مباريات المونديال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس