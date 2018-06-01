وفاة مدرب ولاعب مصري سابق اثناء تحليله لمباراة مصر والسعودية

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توفي المدرب المصري عبد الرحيم محمد لاعب الزمالك السابق متأثرا بإصابته بأزمة قلبية تعرض لها عقب إحراز سالم الدوسري هدف الفوز للمنتخب السعودي على المنتخب المصري مساء الإثنين.

وتعرض مدرب الزمالك السابق، لأزمة قلبية حادة، أثناء تحليله لمباراة منتخب مصر أمام السعودية، بمبنى الإذاعة والتليفزيون المصري، حيث سقط مغشيا عليه فور إحراز المنتخب السعودي لهدف الفوز على مصر في المباراة التي أقيمت الإثنين ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وعلى الفور نقلت سيارة إسعاف المدرب لمستشفى القصر العيني حيث تبين توقف عضلة القلب للحظات ، ثم عاد النبض له مرة أخرى بعد إجراء عمليات الإنعاش له.

وأكد الدكتور أحمد طه، مدير مستشفى القصر العيني، أن طاقما طبيا على أعلى مستوى، حاولوا إنعاش عضلة القلب، وإنقاذ الموقف، لكن المدرب لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكد محمود أبو رجيلة مدرب الزمالك السابق ووالد رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق لـ "العربية.نت" أن ابنه رحاب كان برفقة عبد الرحيم محمد وأكد له خبر وفاة مدرب الزمالك السابق، مؤكدا أنه كان مشهودا له بحسن الأخلاق والأدب الجم.

توقف عضلة القلب.. ولحظات انفعال

وأضاف أن المدرب أصيب بأزمة أدت لتوقف عضلة القلب خلال تواجده في مبني الإذاعة المصرية لتحليل المباراة ، وكان منفعلا خلال لحظاتها، وسقط مغشيا عليه عقب نهايتها.

عبد الرحيم محمد من مواليد العام 1952 وكان ضمن نجوم الجيل الذهبي للزمالك في السبيعينات والثمانينيات مع نجوم الفريق طه بصري وحسن شحاتة وفاروق جعفر ، وعقب اعتزاله تولى تدريب الفريق الأول للنادي ، كما تولى تدريب عدة أندية في الدرجة الثانية أخرها نادي الترسان.

وكان الفنان المصري الشاب ماهر عصام قد توفي قبل أسبوع متأثرا باصابته بنزيف في شريان في المخ بسبب مباراة أوروغواي مع مصر في إطار مباريات المجموعة الأولى لمونديال روسيا، وانتهت بهزيمة الفراعنة.

ولفظ الفنان الشاب أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى الأحد قبل الماضي عن عمر يناهز ٣٨ عاما متأثرا بإصابته الخطيرة حيث ظل في غيبوبة كاملة حتى فارق الحياة.

وكشف الفنان شريف إدريس أن إصابة ماهر عصام بنزيف في المخ، جاءت إثر انفعاله أثناء مباراة مصر و أوروغواي في كأس العالم.

وكتب شريف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا تحذير مهم جداً، ماهر عصام تعرض لأزمة صحية منذ فترة، وكان يعاني من انفجار في شريان في المخ، ودخل المستشفى لفترة طويلة، واجتاز تلك الأزمة بنجاح، ماهر كان يشاهد مباراة مصر مع الأوروغواي وتعرض لانفعالات شديدة أدت لإصابته بنزيف في المخ" . "

وأضاف: "أنصح من يعانون من مشاكل صحية ألا يشاهدوا أية مباريات بها انفعال، ماهر عصام الآن في حالة خطرة جدا. ادعوا له من قلوبكم.