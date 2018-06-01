في عملية نوعية.. اعتقال قيادي حوثي كبير و7 خبراء من حزب الله والجيش الوطني يعلن مقتل 220 حوثيا

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الاثنين 25 يونيو/حزيران 2018م، أسر قيادي كبير في جماعة الحوثيين ومعه 7 خبراء من حزب الله اللبناني، في مديرية الملاحيظ جنوب غربي محافظة صعدة، معقل الجماعة (أقصى شمالي اليمن).
ونقل موقع «سبتمبر نت» الناطق الرسمي باسم القوات، عن مصدر عسكري قوله، إن «قوات الجيش نفذت عملية نوعية تمكنت خلالها من أسر القيادي في المليشيا مع 7 خبراء عسكريين من مليشيا حزب الله اللبناني».
وأشار إلى أن ذلك جرى عقب معارك عنيفة في جبهة الملاحيظ.
في سياق آخر، نقل الموقع عن قائد اللواء الثالث عروبة في القوات الحكومية، اللواء عبدالكريم السدعي، قوله إن المعارك المستمرة منذ أسبوع في جبل الروقي والمناطق المحيطة به، في جبهة الملاحيظ، أدت إلى مقتل 220 حوثياً.
وأضاف بأن القوات الحكومية اضطرت لدفن جثث قتلى الحوثيين، بعد انسحابهم من المنطقة.
ووفق السدعي فإن القوات الحكومية سيطرت بإسناد جوي من التحالف العربي على قمة جبل حرم في المديرية، كما سيطرت نارياً على عدد كبير من المواقع المحيطة بالجبل.