لليوم الرابع على التوالي ..قوات الشرعية تواصل تقدمها في جبهات صعدة

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حررت قوات الجيش الوطني ، اليوم الاثنين 25يوينو/حزيران 2018م مواقع جديدة في محور الملاحيط بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة (شمال اليمن).
وقال ركن توجيه لواء القوات الخاصة العقيد الركن احمد عبدالرب المصعبي في تصريحات صحفية "أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها الميداني في جبهة الملاحيظ، لليوم الرابع على التوالي، حيث تمكنت خلال الساعات الماضية من تحرير عدد من المواقع والجبال المهمة في منطقة المشابيح القريبة من سوق الملاحيط".
وأوضح العقيد المصعبي أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبال الخرشعي ومواقع أخرى، تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
واكد أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم قوات الجيش الوطني، وفرار جماعي في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية.