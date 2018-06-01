”نهيان آل نهيان“ يقدم واجب العزاء لـ”بجاش“

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية منصور بجاش، الاثنين 25 يونيو/حزيران 2018م، معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التسامح بدولة الامارات العربية المتحدة، ضمن مراسيم العزاء في وفاة سالم بجاش.

وقدم ال نهيان واجب العزاء للدكتور منصور بجاش بوفاة قريبه، في خيمة العزاء بمنطقة الشامخة في ابوظبي.

وحضر الاستقبال السفير سلطان الباكري نائب رئيس البعثة، والقنصل احمد الدوح وأهالي وأقارب الفقيد.