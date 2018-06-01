الفنانة أحلام تثير غضب السعوديات بسبب رأيها في قيادة السيارة

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 421

أثارت المطربة الإماراتية «أحلام» جدلا واسعا عقب تصريح لها عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، قالت فيه إنها كانت معارضة لتلك الخطوة.

وفي منشور عبر حسابها على «أنستغرام»، قالت «أحلام»: «مبروك لبنات ونساء السعودية بالسواقة، وهذا يوم تاريخي تسطر باسمكن، أتمنى لكن التوفيق ومزيدا من الازدهار والتقدم، والسعادة اللي شهدتها في عيونكن أمس أسعدتني بالرغم من أني كنت ضد السواقة في السعودية بشكل عام».

وتابعت: «ولكن فعلا هو حق للمرأة السعودية الناجحة في كل مجالاتها، الله يحميكن ويحرسكن ويحفظكن انتبهن من السرعة والانشغال بالموبايلات أثناء السواقة، وأنتن قدها».

وأثارت «أحلام» جدلا واسعا بإعلانها أنها كانت ضد قيادة المرأة في السعودية، علما أنها نشرت تغريدات مثيرة للجدل في العام 2013، تهكمت فيها على المطالب النسائية بقيادة السيارة، وطالبتهن بعدم «الحلم في القيادة».

واعترض مغردون على «أحلام» مطالبين إياها بعدم التدخل في الشأن السعودي، وعدم «ركوب الموجة» بتصدر احتفالات النساء بالقيادة، رغم أنها كانت من المعارضين لذلك إلى حد قريب.

وبعد الهجمة الواسعة، نفت «أحلام» أن تكون تراجعت عن أي من تغريداتها السابقة، وكشفت أنها تحمل رخصة قيادة منذ أكثر من 20 سنة، لكنها لا تقود، وتملك أربعة سائقين خاصين، وتجلس في الكرسي الخلفي بكل أريحية مع وجود الشاي، والقهوة، وشخص يفتح لها الباب، وآخر يغلقه، على حد قولها.

وبدأت النساء في السعودية رسميا قيادة السيارات، من الأحد 24 يونيو/حزيران الجاري، بعد قرار تاريخي من الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في هذا الشأن، في سبتمبر/أيلول الماضي.