آخر الاخبار

الجيش يحرر مواقع جديدة جنوبي البلاد مستجدات الحديدة.. «تقدم محدود» لـ«ألوية العمالقة» باتجاه «الكورنيش» ومليشيا الحوثي تهاجم «الفازة» و «الجاح» تدشين مرحلة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب وفاة مدرب ولاعب مصري سابق اثناء تحليله لمباراة مصر والسعودية في عملية نوعية.. اعتقال قيادي حوثي كبير و7 خبراء من حزب الله والجيش الوطني يعلن مقتل 220 حوثيا لليوم الرابع على التوالي ..قوات الشرعية تواصل تقدمها في جبهات صعدة السعودية تطلق مشروع عسكري في اليمن بتكلفة مقدارها 40 مليون دولار مخاطر كبت المشاعر على صحتك في مكان العمل الفنانة أحلام تثير غضب السعوديات بسبب رأيها في قيادة السيارة اليمن : التعليم العالي: يزف بشرى للطلاب المبتعثين للربع الأول من 2018

اليمن : التعليم العالي: يزف بشرى للطلاب المبتعثين للربع الأول من 2018

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 382

 

ناقش نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي، مع سفير بلادنا في ماليزيا الدكتور عادل باحميد المشاكل التي تواجه الطلبة اليمنيين المبتعثين.

وقال الدكتور الوصابي: "تم حل بعض القضايا العالقة لدى الملحقية الثقافية بنسبة تجاوزت 70 بالمائة، وستبدأ الملحقية بتنفيذ تلك الحلول".

ونقلت وكالة سبأ عن الدكتور الوصابي قوله: "ان الوزارة استكملت إعداد الربع الاول من عام 2018م، منذ منتصف شهر مايو، وتم ارسال كشوفات الأستحقاق للربع الاول الى وزارة المالية ليتم استكمال اجراءات الصرف في المالية والتحويل الى دول الابتعاث، والتأخير كان بسبب تصادف الفترة مع نهاية شهر رمضان واجازة العيد".

ووعد نائب الوزير، أن يتم تعويض الفجوة الزمنية لصرف المستحقات بحيث تنتظم عملية الصرف في مواعيدها في نهاية 2018".

هذا وكان الطلاب اليمنيين في ماليزيا قد بدأوا اليوم بتنفيذ اعتصاما مفتوحا في مقر السفارة اليمنية بكوالالمبور، احتجاجا على تأخير صرف مستحقاتهم لأكثر من 8 أشهر.

إقراء أيضاً
الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف للباحث اليمني سلطان الخراز من المغرب
نائب وزير التعليم يتفقد اوضاع الطلاب اليمنيين في العاصمة الماليزية
وفد يمني يصل كوالالمبور للمشاركة في المؤتمر الدولي العربي الآسياني الثالث
دولة عربية تقطع الإنترنت خمسة أيام بسبب امتحانات البكالوريا
مركز للأبحاث: يكشف سبب الحدّ من تعليم الفتيات المسلمات
الاختصاصات الأكثر شعبية عند طلاب بريطانيا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة طلابنا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس