الجيش يحرر مواقع جديدة جنوبي البلاد مستجدات الحديدة.. «تقدم محدود» لـ«ألوية العمالقة» باتجاه «الكورنيش» ومليشيا الحوثي تهاجم «الفازة» و «الجاح» تدشين مرحلة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب وفاة مدرب ولاعب مصري سابق اثناء تحليله لمباراة مصر والسعودية في عملية نوعية.. اعتقال قيادي حوثي كبير و7 خبراء من حزب الله والجيش الوطني يعلن مقتل 220 حوثيا لليوم الرابع على التوالي ..قوات الشرعية تواصل تقدمها في جبهات صعدة السعودية تطلق مشروع عسكري في اليمن بتكلفة مقدارها 40 مليون دولار مخاطر كبت المشاعر على صحتك في مكان العمل الفنانة أحلام تثير غضب السعوديات بسبب رأيها في قيادة السيارة اليمن : التعليم العالي: يزف بشرى للطلاب المبتعثين للربع الأول من 2018
ناقش نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي، مع سفير بلادنا في ماليزيا الدكتور عادل باحميد المشاكل التي تواجه الطلبة اليمنيين المبتعثين.
وقال الدكتور الوصابي: "تم حل بعض القضايا العالقة لدى الملحقية الثقافية بنسبة تجاوزت 70 بالمائة، وستبدأ الملحقية بتنفيذ تلك الحلول".
ونقلت وكالة سبأ عن الدكتور الوصابي قوله: "ان الوزارة استكملت إعداد الربع الاول من عام 2018م، منذ منتصف شهر مايو، وتم ارسال كشوفات الأستحقاق للربع الاول الى وزارة المالية ليتم استكمال اجراءات الصرف في المالية والتحويل الى دول الابتعاث، والتأخير كان بسبب تصادف الفترة مع نهاية شهر رمضان واجازة العيد".
ووعد نائب الوزير، أن يتم تعويض الفجوة الزمنية لصرف المستحقات بحيث تنتظم عملية الصرف في مواعيدها في نهاية 2018".
هذا وكان الطلاب اليمنيين في ماليزيا قد بدأوا اليوم بتنفيذ اعتصاما مفتوحا في مقر السفارة اليمنية بكوالالمبور، احتجاجا على تأخير صرف مستحقاتهم لأكثر من 8 أشهر.