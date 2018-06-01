اليمن : التعليم العالي: يزف بشرى للطلاب المبتعثين للربع الأول من 2018

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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ناقش نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي، مع سفير بلادنا في ماليزيا الدكتور عادل باحميد المشاكل التي تواجه الطلبة اليمنيين المبتعثين.

وقال الدكتور الوصابي: "تم حل بعض القضايا العالقة لدى الملحقية الثقافية بنسبة تجاوزت 70 بالمائة، وستبدأ الملحقية بتنفيذ تلك الحلول".

ونقلت وكالة سبأ عن الدكتور الوصابي قوله: "ان الوزارة استكملت إعداد الربع الاول من عام 2018م، منذ منتصف شهر مايو، وتم ارسال كشوفات الأستحقاق للربع الاول الى وزارة المالية ليتم استكمال اجراءات الصرف في المالية والتحويل الى دول الابتعاث، والتأخير كان بسبب تصادف الفترة مع نهاية شهر رمضان واجازة العيد".

ووعد نائب الوزير، أن يتم تعويض الفجوة الزمنية لصرف المستحقات بحيث تنتظم عملية الصرف في مواعيدها في نهاية 2018".

هذا وكان الطلاب اليمنيين في ماليزيا قد بدأوا اليوم بتنفيذ اعتصاما مفتوحا في مقر السفارة اليمنية بكوالالمبور، احتجاجا على تأخير صرف مستحقاتهم لأكثر من 8 أشهر.