تعرف على قصة الطفل الذي أخر أردوغان عن خطاب النصر

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبب تأخره عن تجمع أنصاره أمام مقر حزب “العدالة والتنمية” في إسطنبول، عقب إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة والبرلمان التركية، التي أظهرت فوزه بمنصب الرئاسة، وفوز تحالفه بأغلبية برلمانية.

وقال أردوغان مخاطبا أنصاره: “أعتذر، كنت سأحضر إلى هنا لمشاركتكم فرحتكم في الوقت المحدد”، مستدركا قوله: “لكن طفلا صغيرا من المحتشدين أمام مقرنا في إسطنبول تعرض لحادث وتم نقله إلى المستشفى وذهبت للاطمئنان عليه، وهو في السابعة من عمره ويخضع الآن لعملية جراحية، أدعو الله له بالشفاء العاجل”.

وكانت وسائل إعلام تركية أشارت في وقت سابق، إلى أن “طفلا تركيا من أبناء مناصري أردوغان نقل إلى المستشفى، إثر إصابة تعرض لها بعد أن علقت رجله في مانع آلي أوتوماتيكي للسيارات”.

وشهدت تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88 بالمائة، حسب نتائج غير رسمية.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح “تحالف الشعب” للرئاسة، رجب طيب أردوغان على 52.55 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، على 30.67 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” 53.62 بالمائة من الأصوات، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب “الشعب الجمهوري” و”إيي” و”السعادة” على 34.04 بالمائة، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.61 بالمائة.