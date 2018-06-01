محافظ الحديدة يحمل أكبر مفاجئة لأبناء الحديدة بعد لقائه رئيس الوزراء

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، والخاصة بصرف مرتبات الموظفين في المديريات المحررة لمحافظة الحديدة، وكذلك النازحين منهم.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم، مع محافظ محافظة الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، ووكيل اول المحافظة، وليد القدمي، مشددا على ضرورة إيجاد أماكن إيواء لاستقبال النازحين مجهزة بكافة الخدمات بالمحافظة.

وناقش اللقاء الأوضاع الأمنية والعسكرية والخدمية في المحافظة وخاصة المديريات التي تم تحريرها من الميليشيا الحوثية واحتياجات المحافظة من مشاريع خدمية خلال الفترة القادمة.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من محافظ المحافظة، عن الأضرار التي تعرضت لها المحافظة من قبل الميليشيا الحوثية، والتدمير التي انتهجته في تدمير وحرمان أبناء المحافظة من ابسط حقوقهم.

وأكد رئيس الوزراء أن محافظة الحديدة وإقليم تهامة أمام عهد ومستقبل جديد بعد التخلص من الحكم الإمامي الكهنوتي البغيض الذي بني على الجهل والتخلف والفوضى.

وأشار بن دغر، الى أن تحرير محافظة الحديدة وكل الأرضي اليمنية من مشروع الحوثي الطائفي المدعوم من ايران، سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الحديث القائم على العدل والمساواة والضامن لتقاسم العادل في الثروة والسلطة وذلك بتاسيس الدولة الاتحادية الذي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني.

من جانبه عبر محافظ الحديدة عن شكره وتقديره الكبيرين رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء على دعمهما ومساندتهما لابناء المحافظة الذين يتمسكون بمشروع الدولة الاتحادية وإقليم تهامة كمشروع وطني جامع ينهي معاناة كافة أبناء الوطن الذي امتدت حقبة من الزمن وذاق خلالها التهميش والاقصاء.