السعودية تهزم مصر في اخر دقيقة والاورجواي تسحق روسيا بثلاثية

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تغلبت السعودية على مصر في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع وحولت تأخرها بهدف لفوز 2-1.
وتقدمت مصر في الشوط الاول عن طريق محمد صلاح ثم تعادل السعودية من ركلة جزاء سددها سلمان الفرج .
واضاع محمد صلاح انفراده امام الحارس السعودي فيما اهدر فهد المولد ركلة جزاء للسعودية .
وشهدت المباراه -تابعها مأرب برس- في شوطيها افضلية نسبية للسعودية التي نجحت في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 94 سجله سالم الدوسري ليعلن الحكم بعده انتهاء المباراة.
وفي المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة سحقت الاروجواي منتخب روسيا بثلاثة اهداف دون رد للتتصدر بذلك مجموعتها وتتاهل مع روسيا للدور 16 فيما حلت السعودية ثالثا ومصر رابعا وغادرتا سويا المونديال.