صدق او لا تصدق .. اليمن اول دولة استخدمت «تقنية VAR» في مباريات كرة القدم - القصة حدثت قبل 10 سنوات

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أكد المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي صحة الرواية التي تحدث عن ان مباراة في الدوري اليمني قبل عشر سنوات استخدمت فيها تقنية الفيديو التي اعتمدها الفيفا مؤخرا في مونديال روسيا .
تقول الرواية ان أول دولة أستخدمت نظام "VAR" (عودة حكم المباراة لتقنية الفيديو لاحتساب الاهداف وركلات الجزاء) هي اليمن.
حدث ذلك قبل أكثر من 10 سنوات بالصدفة في ملعب 22 مايو بعدن في مباراة بين التلال والصقر عندما ذهب حكم اللقاء الدولي أحمد قائد الى عربة نقل خاصة بقناة عدن للتأكد أن الهدف الذي دخل مرمى التلال صحيح .
وبعد العودة للفيديو تبين ان الكرة دخلت المرمى من الشباك الجانبية "كانت الشبكة مثقوبة " وقام الحكم وقتها بالغاء الهدف بعد ان كان قد اعتبر الهدف صحيحا .
وحسمت هذه التقنية احتساب او عدم احتساب العديد من الاهداف وركلات الجزاء في مونديال روسيا2018م.