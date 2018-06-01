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ايران تفقد أعصابها بعد التقدم نحو ميناء الحديدة .. وبدأت بهذا التحرك الدولي الجديد

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 06 مساءً / مارب برس - صنعاء
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن طهران تطالب بتدخل المنظمات الدولية في الوضع في اليمن، بسبب عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية.

حيث نقلت قناة "IRIB" عن قاسمي قوله "سياسة إيران تجاه اليمن كانت وما تزال ثابتة. إننا ندين ونستنكر عدوان التحالف بقيادة السعودية، ونعلم الظروف، التي يرثى لها في تلك البلاد. ونطالب بتدخل جدي من المنظمات الدولية والدول الأخرى في هذه القضية".

وتفاقمت الأوضاع في الآونة الأخيرة بسبب أزمة ميناء الحديدة. وبدأ التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، عملية "النصر الذهبي" لطرد الحوثيين وحلفائهم من هذا الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.

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