آخر الاخبار

صدق او لا تصدق .. اليمن اول دولة استخدمت «تقنية VAR» في مباريات كرة القدم - القصة حدثت قبل 10 سنوات ايران تفقد أعصابها بعد التقدم نحو ميناء الحديدة .. وبدأت بهذا التحرك الدولي الجديد لماذا يصاب الغرب بالذعر من حديث اردوغان عن عام 2023م ...أسرار كبرى يحاول الغرب إخفائها متحدث الحكومة: مليشيا الحوثي ترتكب جرائم ضد الإنسانية في الحديدة الحوثيون يقرون بمصرع احد قياداتهم الميدانية البارزة بعد تكتم «صورة» قيادة جبهة الساحل تبرم صفقة ناجحة مع الانقلابيين فوز اردوغان .. انتصار عابر للقارات وصفعة مؤلمة لهؤلاء التحالف العربي ينفذ ضربة موجعة لعناصر من حزب الله في صعدة الميليشيات توجّه بمنع سفر المواطنين إلى عدن الليرة التركية تصعد بعد فوز أردوغان في الانتخابات

لماذا يصاب الغرب بالذعر من حديث اردوغان عن عام 2023م ...أسرار كبرى يحاول الغرب إخفائها

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص
عدد القراءات 807

يتحدث اردوغان للشعب التركي كثيرا عن عام 2023، لكنه مساء امس وخلال القائه خطاب النصر أكد اكثر من مرة على رؤية تركيا 2023م ، الكثيرون يجهلون ماذا تعرضت له تركيا قديما من مؤامرة مازلت تدفع ثمنها حتى اللحظة . ولذلك تاتي المانيا في مقدمة دول الغرب التي تصاب بذعر عن الحديث عن 2023م.

فللعلم ان كمال اتاتورك الذي أسس الجمهورية التركية الحديثة بعد إسقاطه للخلافة العثمانية تنازل عن املاك الإمبراطورية العثمانية فى ثلاث قارات فى إتفاقية سميت بإسم معاهدة _لوزان عام 1923..

حيث تنتهى هذة المعاهدة عام 2023 !!

وهذه المعاهده تم إبرامها مع الحلفاء المنتصرين فى الحرب العالمية الأولى الذين كانوا ﻻ يزالون يحتلون أجزاء كبيرة من تركيا ..

بريطانيا هى التى وضعت هذة الشروط الخطيرة والمجحفة للسيطرة على تركيا حتى 100 عام قادمة من تاريخ التوقيع عليها عام 1923.. ومنها :

  • 1 - إلغاء الخلافة العثمانية - ونفى السلطان وأسرته خارج تركيا
  • 2 - مصادرة جميع أموال الخلافة والسلطان
  • 3 - إعلان علمانية الدولة
  • 4 - منع تركيا من التنقيب عن البترول على اراضيها ويمكنها إستيراد البترول فقط
  • 5 - إعتبار مضيق البسفور ممر مائى دولى و لا يحق لتركيا تحصيل اى رسوم من السفن المارة فيه ( خليج البسفور الرابط بين البحر الأسود وبحر مرمرة ومن ثم إلى البحر المتوسط) يعنى ممر مائي فى غاية الأهمية مثل قناة السويس .
  • سينتهى العمل بهذه المعاهدة عام 2023 ويكون قد مر عليها مائة عام ، ومن هنا لاحظوا تصريحات أردوغان المتتالية بأنه بحلول 2023 ستنتهى تركيا القديمة،
  • بمعنى ان تركيا ستبدأ فى التنقيب عن النفط وحفر قناة مائية جديدة تربط بين البحرين الأسود ومرمرة تمهيدا للبدء فى تحصيل الرسوم من السفن المارة . ومن هنا يمكنك فهم بعض أوجه الحرب الدائرة بين تركيا والغرب بضراوة شديدة.
إقراء أيضاً
فوز اردوغان .. انتصار عابر للقارات وصفعة مؤلمة لهؤلاء
«أردوغان» يفوز بولاية جديدة وتحالفه يحصد أغلبية بالبرلمان والاحتفالات تعم تركيا
في أول تصريح له عقب فوزه .. أردغان: تركيا ستصبح ضمن أكبر 10 دول في العالم
أردوغان يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية بعد فرز 38% من صناديق الاقتراع
حماس: شعبنا سيدفن المشاريع الأمريكية ويكسر الحصار
سنغافورة تعلن تكلفة قمة ترامب وكيم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس