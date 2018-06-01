لماذا يصاب الغرب بالذعر من حديث اردوغان عن عام 2023م ...أسرار كبرى يحاول الغرب إخفائها

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يتحدث اردوغان للشعب التركي كثيرا عن عام 2023، لكنه مساء امس وخلال القائه خطاب النصر أكد اكثر من مرة على رؤية تركيا 2023م ، الكثيرون يجهلون ماذا تعرضت له تركيا قديما من مؤامرة مازلت تدفع ثمنها حتى اللحظة . ولذلك تاتي المانيا في مقدمة دول الغرب التي تصاب بذعر عن الحديث عن 2023م.
فللعلم ان كمال اتاتورك الذي أسس الجمهورية التركية الحديثة بعد إسقاطه للخلافة العثمانية تنازل عن املاك الإمبراطورية العثمانية فى ثلاث قارات فى إتفاقية سميت بإسم معاهدة _لوزان عام 1923..
حيث تنتهى هذة المعاهدة عام 2023 !!
وهذه المعاهده تم إبرامها مع الحلفاء المنتصرين فى الحرب العالمية الأولى الذين كانوا ﻻ يزالون يحتلون أجزاء كبيرة من تركيا ..
بريطانيا هى التى وضعت هذة الشروط الخطيرة والمجحفة للسيطرة على تركيا حتى 100 عام قادمة من تاريخ التوقيع عليها عام 1923.. ومنها :