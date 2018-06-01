متحدث الحكومة: مليشيا الحوثي ترتكب جرائم ضد الإنسانية في الحديدة

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حذّرت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي من أن مليشيا الحوثي الانقلابية، ترتكب جرائم ضد الإنسانية في مدينة الحديدة في مسعى لاتهام التحالف والشرعية بهذه الجرائم.
ونقلت "الشرق الأوسط" عن المتحدث باسم الحكومة راجح بادي "إن الميليشيات الحوثية تقوم الآن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل منع دخول السفن، وقطع الخدمات الأساسية عن سكان الحديدة من خلال حفر الخنادق، وتفجير شبكات الماء والصرف الصحي، وقطع الطرقات الرئيسية في المدينة لصعوبة التنقل، وبالتالي التسبب في انعدام الخدمات الأساسية".
وأوضح بادي " أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية يعدّ جرائم حرب، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك مع الحكومة والتحالف لإيقاف ما تخطط له هذه الميليشيات الإرهابية من تحويل مدينة الحديدة إلى مأساة إنسانية.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك ومحاكمة المتسببين لكل ما يحدث في الحديدة من إجرام منظم تقوم به هذه الميليشيات، وقال "ما زال الوقت الآن متاحاً لتخليص المدينة من هذه الميليشيات وإيقاف هذه الجرائم والإرهاب والجنون الذي تمارسه سواء داخل المدينة أو في الميناء".