الحوثيون يقرون بمصرع احد قياداتهم الميدانية البارزة بعد تكتم «صورة»

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أقرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بمقتل قائد ميليشياتها في جبهة حرض الحدودية بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، مع العشرات من عناصرهم جراء غارات جوية لطيران التحالف استهدفت تجمعاتهم بذات الجبهة.
ونشر ناشطون حوثيون، خبرا عن مصرع القيادي المدعو عبدالرزاق عبدالله علي النعمي المكنى "أبو أحمد"، المكلف بقيادة عناصرهم في جبهة حرض، التي تصاعدت فيها حدة المواجهات بين قوات الشرعية والميليشيات منذ أسابيع.
ولم تحدد ميليشيات الحوثي تاريخ مقتل قائد جبهتهم في حرض، غير أن مصادر ميدانية تؤكد أنه لقي مصرعه قبل شهر وتكتمت الميليشيات على ذلك حتى اليوم، ضمن مزاعمها بالحفاظ على معنويات عناصرها المنهارة.
ويلحق النعمي، وهو من أبرز القيادات الدينية والميدانية للحوثيين، بشقيقه "رضوان" الذي لقي مصرعه قبل عشرة أيام في جبهة حرض.
وتستميت ميليشيات الحوثي في إخفاء مصرع قياداتها الميدانية بذات القدر من محاولاتها التغطية على هزائمها المتوالية التي تتلقاها في مختلف جبهات القتال على أيدي الجيش والمقاومة بإسناد من قوات التحالف، خاصة في الساحل الغربي ومعقلها الرئيس في صعدة.
وسجلت الأيام الأخيرة مقتل المئات من قيادات الميليشيات الذين اضطرت للزج بهم في جبهات القتال لتعويض النقص الحاد.