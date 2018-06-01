قيادة جبهة الساحل تبرم صفقة ناجحة مع الانقلابيين

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نجحت يوم امس الأحد 24يونيو/حزيران 2018م,عملية تبادل أسرى, بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وبين المليشيا الانقلابية من جهة أخرى، بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع (جنوبي اليمن)تكللت بالإفراج عن 113 أسير من الجيش والمليشيا.

وقال مسؤول ملف الأسرى بالجيش الوطني في الوية العمالقة والمفاوض في شؤون الأسرى ياسر الحدي: إن عملية تبادل نجحت بعد جهود كبيرة بالإفراج عن 40 من أفراد الجيش , وتسليم 73 أسير للمليشيا الانقلابية تم اسرهم في جبهة الساحل الغربي.

وأضاف أن العملية تكللت بالنجاح اليوم بعد جهود كبيرة بذلتها شئون الأسرى في ألوية العمالقة لأكثر من أربعة أشهر.

وأفاد الحدي أن القائد العام لجبهة الساحل العميد عبد الرحمن أبو زرعة يحثنا دائما على مواصلة البحث عن المفقودين وعمليات التبادل للأسرى، وان الصفقة للتبادل كانت بإشراف من القائد أبو زرعه ومتابعة أفراد الجيش.

من جهته رئيس قسم الأسرى بجبهة الساحل الغربي المحامي نبيل الجبيري ،أكد على مواصلة متابعة المفقودين والاسرى وبمتابعة مباشرة من قيادة جبهة الساحل الغربي, مشيرا الى انهم لن يتوقفوا عن تحرير بقية الاسرى والمفقودين في أي وقت.

وعبر عن شكره لكل من ساهم في نجاح العملية وتأمينها, مثمناً موقف قيادة جبهة الساحل الغربي في الوية العمالقة وقوات التحالف العربي ومتابعتهم المستمرة لملف المفقودين والأسرى.

وتمت عملية تبادل الأسرى بإشراف مباشر من مسؤول ملف الأسرى بمجلس المقاومة الجنوبية ياسر الحدي ومسؤول قسم الأسرى بجبهة الساحل الغربي المحامي نبيل الجبيري ومسؤول ملف الأسرى بمريس مراد مزاحم والقيادات الميدانية بمريس ادريس الخياري ونصر جعوال .

وتعتبر صفقة تبادل الاسرى بين المقاومة الجنوبية ومليشيات الحوثي هي الصفقة الثانية والذي تم التبادل بنجاح وكان عدد اسري المليشيات الحوثية 73 اسير و40 أسير من الوية العمالقة وكانت عملية التبادل في منطقة مريس محافظة الضالع .