التحالف العربي ينفذ ضربة موجعة لعناصر من حزب الله في صعدة

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أعلن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مقتل 41 ممن وصفهم بـ"العناصر الإرهابية"، في منطقة عقبة مران بمحافظة صعدة، بينهم 8 عناصر من حزب الله اللبناني.
وقال التحالف العربي إنه جرى "استهداف 41 عنصراً إرهابياً في عقبة مران وتدمير عرباتهم ومعداتهم"، وأضاف أن "من بين القتلى 8 عناصر بينهم قيادي من حزب الله اللبناني الإرهابي"، مؤكدا "استمرار تقدم العمليات بمحور صعدة"، فضلا عن تكبد مليشيا الحوثي "خسائر كبيرة" في عقبة مران، حسبما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية، مساء الأحد.
وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي، أعلن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية، الرياض، الأحد. وقال المالكي إن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت الصاروخين اللذين كانا بطريقهما إلى الرياض، قبل أن تعترضهما وتدمرهما، ما نتج عنه تناثر بعض الشظايا على الأحياء السكنية دون وقوع إصابات.