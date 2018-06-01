الميليشيات توجّه بمنع سفر المواطنين إلى عدن

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 354

أكد شهود عيان ومسافرون أن ميليشيا الحوثي، التابعة لإيران، أصدرت توجيهات صارمة بمنع سفر المواطنين إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتحديداً الشباب من أبناء محافظات الحديدة وإب وتعز، خشية انضمامهم إلى المقاومة المشتركة التي تشارك في معارك الساحل الغربي لليمن.

ونقلت صحيفة ل«الإمارات اليوم» عن

وذكر شهود عيان أن حواجز التفتيش التابعة للميليشيات تمنع، منذ أيام، مرور عشرات الحافلات المخصصة لنقل المسافرين باتجاه عدن، عبر محافظة تعز، وأجبرتها على العودة، مؤكدين أن أكثر من 100 حافلة نقل ركاب كانت متوقفة أمام عدد من الحواجز التابعة للميليشيات في منطقة الحوبان والراهدة شرق وجنوب تعز بانتظار منحها الإذن بالمرور، منها حافلات تقل عائلات.

وقال مسافرون إن عناصر الحوثي منعت حتى العائلات من السفر باتجاه عدن وطالبتهم بالعودة، لافتين إلى أن تلك العناصر أكدت أن لديها توجيهات صارمة صادرة من صنعاء بعدم السماح لأي شخص بالسفر إلى عدن، من دون إبداء أية أسباب.

ويعتقد أن هذه التوجيهات جاءت عقب الضربات الموجعة التي تتلقاها الميليشيات في جبهات الساحل الغربي، بالتزامن مع الانهيارات المتواصلة في صفوف الميليشيات وفرار العشرات من مقاتليها من الحديدة.

