الميليشيات توجّه بمنع سفر المواطنين إلى عدن الليرة التركية تصعد بعد فوز أردوغان في الانتخابات الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف للباحث اليمني سلطان الخراز من المغرب مستجدات الحديدة.. المليشيات تعتقل المحافظ وتقل شاب بدم بارد وتختطف المناهضين لها التحالف يتهم الحوثيين باحتجاز سفينتي نفط منذ أكثر من شهرين اتفاق يمني ـ أممي على خطة إنسانية للساحل الغربي ضحايا الألغام في اليمن.. أبرياء يدفعون ثمن الإجرام الحوثي بلا ذنب التحالف يستهدف موكبا حوثيا ويعلن مقتل 8 من قيادات الجماعة النائب العام يوجه بالتحقيق في مزاعم تعذيب السجناء في عدن وحضرموت من جعل محمد صلاح يُفكر في الاعتزال الدولي؟
حصل الباحث سلطان محمد احمد الخراز من أبناء محافظة مأرب على درجة الماجستير في في علوم الإعلام والاتصال تخصص الاتصال السياسي بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للإعلام والاتصال بالمملكة المغربية عن رسالة الموسومة ب “تقييم أداء وسائل الإعلام في الإذاعات المحلية خلال الحرب في الجمهورية اليمنية: إذاعة مأرب نموذجا
وتكونت المناقشة كلا من البروفيسور عبدالوهاب الرامي استاذ الاعلام بالمعهد العالي للاعلام والاتصال الرباط رئيسا ومشرفا والبرفيسور محمد عبدالوهاب العلالي استاذ الاعلام بالمعهد العالي للإعلام والاتصال الرباط مناقشا عضوا والبرفيسور علي كريمي استاذ استاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء مناقشا عضوا..
وقد اشادة لجنة المناقشة بالبحث لما يمثله من اضافة علمية في الاعلام اليمني والعربي في ظل الحرب التي تعيشها واصبح الاعلام احد اهم ادوتها.
حضر المناقشة المستشار بسفارة بلادنا في المغرب الاستاذ حسين صالح بن صالح وعدد من اعضاء السفارة ..و سعادة السفير محمد التهامي سفير المملكة المغربية السابق في اليمن، وعددمن الطلاب اليمنين في الرباط والطلاب المغاربة واعلاميين.
هذا واثنى المستشار واعضاء البعثة على ماقدمه الباحث من تمثيل للطالب اليمني بشكل عام ابن سبأ بشكل خاص من تميز وتفوق.