اتفاق يمني ـ أممي على خطة إنسانية للساحل الغربي

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اتفقت الحكومة اليمنية مع «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة على تنفيذ خطة إنسانية لمناطق الساحل الغربي لليمن.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» إن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح ناقش في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل «برنامج الأغذية العالمي» محمد علي ونائب الممثل الدكتور جمال المجالي، خطة الإغاثة الشاملة للساحل الغربي من المخا بمحافظة تعز إلى محافظة الحديدة، وإنه جرى «الاتفاق على تخصيص 70 ألف طن من المواد الإغاثية والإنسانية اللازمة لكافة مناطق الساحل الغربي كمرحلة أولية، والوسائل الآمنة لإيصال تلك المواد، إضافة إلى مواجهة أي متطلبات إغاثية طارئة».
وذكرت الوكالة أنه جرت مناقشة آليات وصول الإغاثة إلى البيضاء وحجة وكل المحافظات المتأثرة بصورة كبيرة من الحرب التي تقودها الميليشيات الانقلابية.
وناقش اللقاء إيجاد مخازن بمحافظة سقطرى لتخزين المواد الإغاثية والإيوائية لمواجهة الطوارئ، إضافة إلى بحث مساهمة البرنامج بفعالية في دعم برامج المرحلة الثانية من العملية الإغاثية والبرامج العاجلة والمشروعات المرتبطة بحياة الناس في المديين القصير والمتوسط، والتي تهدف لتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة كمرحلة، بما ينسجم مع التوجه الحكومي بالانتقال إلى مرحلة التنمية وتعزيز الاستقرار.
وشدد الوزير فتح على أهمية قيام المنظمات الإغاثية بمزيد من الجهود العاجلة لإغاثة مناطق الساحل الغربي، مثمنا في الوقت ذاته دور دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم الدعم الإغاثي العاجل لمحافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي.