التحالف يستهدف موكبا حوثيا ويعلن مقتل 8 من قيادات الجماعة

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أعلنت قيادة التحالف العربي استهداف 41 مسلحًا من مليشيات الحوثي بغارات جوية في عقبة مران بمحافظة صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن .

وقال المتحدث الرسمي للتحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي إن طائرات التحالف العربي استهدفت 41 مسلحًا حوثيًا ودمرت عرباتهم ومعداتهم، مشيرًا إلى أن من بين القتلى 8 قيادات أحدهم من حزب الله اللبناني.

وأشار إلى أن عمليات التقدم في محور صعدة مستمرة، مؤكدًا إلحاق خسائر كبيرة بمليشيات الحوثي في عقبة مران وهي المنطقة التي يعتقد أن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي يختبئ فيها.