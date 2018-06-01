التحالف يستهدف موكبا حوثيا ويعلن مقتل 8 من قيادات الجماعة النائب العام يوجه بالتحقيق في مزاعم تعذيب السجناء في عدن وحضرموت من جعل محمد صلاح يُفكر في الاعتزال الدولي؟ كيف أفسد الإحباط الحضور التاريخي للجماهير العربية في مونديال روسيا تعز.. معارك عنيفة وغارات للتحالف في مقبنة وجبل حبشي «أردوغان» يفوز بولاية جديدة وتحالفه يحصد أغلبية بالبرلمان والاحتفالات تعم تركيا الريال الإيراني يتهاوى مع قرب العقوبات الأميركية إنكلترا تبلغ «ثمن النهائي» بفوز ساحق على بنما في أول تصريح له عقب فوزه .. أردغان: تركيا ستصبح ضمن أكبر 10 دول في العالم علي محسن الأحمر يعقد اجتماعا عسكريا رفيعا بحضور قائد قوات التحالف ويؤكد «النصر قاب قوسين»
وجّه النائب العام علي احمد الاعوش، الاحد 24 يونيو/حزيران 2018م، بفتح تحقيق في مزاعم تعذيب سجناء يمنيين في محافظتي عدن، وحضرموت.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر قضائي قوله إن النائب العام "وجّه بالتحقيق في ادعاءات تعرض سجناء يمنيين للتعذيب في محافظتي عدن وحضرموت جنوب وشرق اليمن".
وأضاف المصدر "تضمن التوجيه الصادر إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في محافظتي عدن وحضرموت، التأكد من قانونية وسلامة إجراءات احتجاز السجناء".
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء نشرت الأسبوع الماضي تحققا حول ارتكاب قوات إماراتية لانتهاكات بحق معتقلين يمنيين في سجون بمحافظة عدن.