النائب العام يوجه بالتحقيق في مزاعم تعذيب السجناء في عدن وحضرموت

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ وكالات

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وجّه النائب العام علي احمد الاعوش، الاحد 24 يونيو/حزيران 2018م، بفتح تحقيق في مزاعم تعذيب سجناء يمنيين في محافظتي عدن، وحضرموت.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر قضائي قوله إن النائب العام "وجّه بالتحقيق في ادعاءات تعرض سجناء يمنيين للتعذيب في محافظتي عدن وحضرموت جنوب وشرق اليمن".

وأضاف المصدر "تضمن التوجيه الصادر إلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في محافظتي عدن وحضرموت، التأكد من قانونية وسلامة إجراءات احتجاز السجناء".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء نشرت الأسبوع الماضي تحققا حول ارتكاب قوات إماراتية لانتهاكات بحق معتقلين يمنيين في سجون بمحافظة عدن.