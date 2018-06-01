آخر الاخبار

التحالف يستهدف موكبا حوثيا ويعلن مقتل 8 من قيادات الجماعة النائب العام يوجه بالتحقيق في مزاعم تعذيب السجناء في عدن وحضرموت من جعل محمد صلاح يُفكر في الاعتزال الدولي؟ كيف أفسد الإحباط الحضور التاريخي للجماهير العربية في مونديال روسيا تعز.. معارك عنيفة وغارات للتحالف في مقبنة وجبل حبشي «أردوغان» يفوز بولاية جديدة وتحالفه يحصد أغلبية بالبرلمان والاحتفالات تعم تركيا الريال الإيراني يتهاوى مع قرب العقوبات الأميركية إنكلترا تبلغ «ثمن النهائي» بفوز ساحق على بنما في أول تصريح له عقب فوزه .. أردغان: تركيا ستصبح ضمن أكبر 10 دول في العالم علي محسن الأحمر يعقد اجتماعا عسكريا رفيعا بحضور قائد قوات التحالف ويؤكد «النصر قاب قوسين»

تعز.. معارك عنيفة وغارات للتحالف في مقبنة وجبل حبشي

الإثنين 25 يونيو-حزيران 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات خاصة
عدد القراءات 568

دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي ، الأحد 24 يونيو/حزيران 2018م، في مديريتي مقبنة، وجبل حبشي، غرب مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع تمركز مليشيات الحوثي في جبل الحصن الاستراتيجي بمديرية مقبنة ومنطقة العنين بجبل حبشي، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي .

وذكر أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع مليشيا الحوثي في مقبنة بغارتين..

كما استهدفت المقاتلات بخمس غارات مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في التلة الصفراء بالعنين ومنطقة الصراهم بجبل حبشي غرب تعز.

إقراء أيضاً
التحالف يستهدف موكبا حوثيا ويعلن مقتل 8 من قيادات الجماعة
النائب العام يوجه بالتحقيق في مزاعم تعذيب السجناء في عدن وحضرموت
علي محسن الأحمر يعقد اجتماعا عسكريا رفيعا بحضور قائد قوات التحالف ويؤكد «النصر قا
لانقاذ الحوثي.. «غريفيث» الى عدن الأربعاء المقبل
استهداف ”الرياض“ بصاروخين باليستيين ودفاعات المملكة تسقطهما
صحيفة لندنية تكشف سر انهيار مليشيا الحوثي في الحديدة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس