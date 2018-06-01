تعز.. معارك عنيفة وغارات للتحالف في مقبنة وجبل حبشي

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دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي ، الأحد 24 يونيو/حزيران 2018م، في مديريتي مقبنة، وجبل حبشي، غرب مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع تمركز مليشيات الحوثي في جبل الحصن الاستراتيجي بمديرية مقبنة ومنطقة العنين بجبل حبشي، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي .
وذكر أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع مليشيا الحوثي في مقبنة بغارتين..
كما استهدفت المقاتلات بخمس غارات مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في التلة الصفراء بالعنين ومنطقة الصراهم بجبل حبشي غرب تعز.