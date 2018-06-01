إنكلترا تبلغ «ثمن النهائي» بفوز ساحق على بنما

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أحرز هاري كين ثلاثة أهداف ليقود إنكلترا إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم بفوز ساحق 6-1 على بنما المتواضعة في المجموعة السابعة أمس (الأحد).
وضمن الفوز القياسي لإنكلترا تأهلها مع بلجيكا التي تملك ست نقاط أيضاً إلى أدوار خروج المغلوب قبل مباريات الجولة الأخيرة.
وودّعت تونس وبنما، في ظهورها الأول على الإطلاق في كأس العالم، البطولة.
وتقدمت إنكلترا 5-صفر في الشوط الأول بعدما استفادت من الأداء السيئ لدفاع بنما.
ومهدت ضربة رأس من جون ستونز وركلة جزاء من كين وتسديدة رائعة من جيسي لينجارد من على حدود منطقة الجزاء الطريق نحو الانتصار.
وأضاف ستونز هدفاً آخر بضربة رأس بعد ركلة حرة، كما نفّذ كين ركلة جزاء أخرى بنجاح لتتقدم إنكلترا 5-صفر في الشوط الأول.
وأكمل قائد إنكلترا الذي يتصدر قائمة هدافي البطولة بخمسة أهداف الثلاثية عندما اصطدمت به تسديدة روبن لوفتوس- تشيك إلى داخل المرمى في الدقيقة 62.
وأصبح مهاجم توتنهام هوتسبير ثالث لاعب إنكليزي يحرز ثلاثية في مباراة بكأس العالم بعد جيف هيرست في 1966 وجاري لينيكر في 1986.
وقلصت بنما الفارق في الدقيقة 78 عبر فيليبي بالوي، وهو الهدف الأول لها على الإطلاق في كأس العالم.