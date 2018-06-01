في أول تصريح له عقب فوزه .. أردغان: تركيا ستصبح ضمن أكبر 10 دول في العالم

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-الأناضول

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قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن جميع الطاقات ستستنفر للصعود بتركيا إلى مصاف الدول العشرة الأكبر في العالم.

وأضاف أردوغان في أول تصريح له عقب انتخابه مجدداً رئيساً للبلاد، خلال مؤتمر صحفي باسطنبول "لن نرتاح حتى نحقق هذا الهدف"، متعهدا بتعزيز الديمقراطية والازدهار في البلاد.

وأوضح أن الشعب جدد تكليفه بمهام الرئاسة بموجب الانتخابات التي جرت اليوم، وحمل "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) مسؤولية كبيرة بمنحه الأغلبية البرلمانية.

ولفت إلى أن "سلامة العملية الانتخابية وحرية التصويت يعبران عن قوة الديمقراطية التركية".

وشدد على أن بلاده قدمت درسا في الديمقراطية للعالم بأسره عبر نسبة مشاركة بالانتخابات قاربت 90%

تشهد العاصمة التركية أنقرة احتفالات جماهيرية مستمرة، بنجاح الرئيس رجب طيب أردوغان، في الانتخابات التي شهدتها تركيا اليوم الأحد وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وبدأت الجماهير في النزول إلى شوارع أنقرة، عقب فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوالي النتائج الأولية التي أظهرت فوز أردوغان بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية.

وحمل المواطنون الذين شكلوا مواكب بسيارتهم، أعلام تركيا ورايات حزب العدالة والتنمية.

كما رفع مواطنون شعارات "رابعة" و "الذئب الرمادي" (رمز القوميين الأتراك)، ورددوا هتافات مؤيدة لأردوغان.

وتتواصل الاحتفالات في عدد من لأماكن التي احتشدت الجماهير حولها، كالمقر العام لحزب العدالة والتنمية، والمجمع الرئاسي بالعاصمة.