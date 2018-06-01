في أول تصريح له عقب فوزه .. أردغان: تركيا ستصبح ضمن أكبر 10 دول في العالم علي محسن الأحمر يعقد اجتماعا عسكريا رفيعا بحضور قائد قوات التحالف ويؤكد «النصر قاب قوسين» لانقاذ الحوثي.. «غريفيث» الى عدن الأربعاء المقبل استهداف ”الرياض“ بصاروخين باليستيين ودفاعات المملكة تسقطهما صحيفة لندنية تكشف سر انهيار مليشيا الحوثي في الحديدة توجيهات رئاسية تخص «الحديدة» الشرعية تواصل تقدمها في تعز وتحرر مواقع جديدة في أكبر هجوم لها منذ انطلاق عملية التحرير.. «ألوية العمالقة» تقترب من وسط مدينة «الحديدة» ومعارك ضارية جوار «الجامعة» والمليشيا تغلق الشوارع طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم لهذا السبب من هم المليارديرات الستة الذين دفعوا ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي
أكد نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، أن العاصمة صنعاء ستتطهر من دنس وجرائم الميليشيات الحوثية.
جاء ذلك خلال اجتماع له مع قيادة المنطقة العسكرية السابعة الذي حضره قائد قوات التحالف في مأرب العميد علي ساير العنزي.
وأكد الفريق محسن خلال الاجتماع، أن النصر قاب قوسين أو أدنى وأن صنعاء العروبة ستعود إلى هويتها اليمنية كحاضنة لكل اليمنيين، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التدريب والتأهيل واستكمال المهام والخطط العسكرية.
وجدد الفريق محسن التأكيد على أن الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عازم على استعادة الشرعية وإرساء السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة المستجدات والتطورات الميدانية ووضع الوحدات العسكرية، إضافة إلى استعراض تقارير لقادة الوحدات ومستوى الجاهزية القتالية ومعنويات المقاتلين.