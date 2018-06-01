علي محسن الأحمر يعقد اجتماعا عسكريا رفيعا بحضور قائد قوات التحالف ويؤكد «النصر قاب قوسين»

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أكد نائب الرئيس الفريق الركن علي ‏محسن ‏صالح، أن العاصمة صنعاء ستتطهر من ‏دنس وجرائم ‏الميليشيات الحوثية.‏

جاء ذلك خلال اجتماع له مع قيادة المنطقة ‏العسكرية ‏السابعة الذي حضره قائد ‏قوات التحالف ‏في مأرب العميد علي ساير العنزي.‏

وأكد الفريق محسن خلال الاجتماع، أن النصر قاب ‏قوسين أو ‏أدنى وأن صنعاء العروبة ستعود إلى ‏هويتها ‏اليمنية كحاضنة لكل اليمنيين، مشدداً على ‏ضرورة ‏مضاعفة الجهود وتكثيف التدريب ‏والتأهيل ‏واستكمال المهام والخطط العسكرية.‏

وجدد الفريق محسن التأكيد على أن الشرعية ‏والتحالف ‏العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عازم ‏على ‏استعادة الشرعية وإرساء السلام الدائم المبني ‏على ‏المرجعيات الثلاث.‏

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المستجدات ‏والتطورات الميدانية ‏ووضع الوحدات العسكرية، ‏إضافة إلى استعراض ‏تقارير لقادة الوحدات ‏ومستوى الجاهزية القتالية ‏ومعنويات المقاتلين.‏