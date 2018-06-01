لانقاذ الحوثي.. «غريفيث» الى عدن الأربعاء المقبل

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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يبدأ المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الأربعاء القادم، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، يلتقي خلالها الرئيس عبدربه منصور هادي، في إطار تحركاته المكثفة لاحتواء معركة الحديدة (غربي البلاد).

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر مقربة من غريفيث، إن الأخير سيزور عدن للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي، المتواجد حاليا في العاصمة المؤقتة منذ أكثر من أسبوع.

وأشارت المصادر أن غريفيث سيناقش مع هادي والحكومة الشرعية ضرورة وقف التصعيد في الساحل الغربي، وكذلك الخطة الأممية لاستئناف عملية السلام خلال الأسابيع القادمة.

والخميس الماضي، قال غريفيث إن تجنّب مواجهة عسكرية في مدينة الحديدة، والعودة بسرعة إلى المفاوضات السياسية، تقف على رأس أولويات عمله مع الأطراف اليمنية.

وأعرب المبعوث الأممي، عن تطلعه إلى لقاءاته المقبلة مع الرئيس هادي والحكومة الشرعية، في التوصل إلى اتفاق لتجنيب المزيد من العنف في الحديدة، وفق ذات المصدر.

وترحب الحكومة الشرعية والتحالف العربي المساند لها بوقف المعارك على تخوم مدينة الحديدة، شريطة انسحاب الحوثيين منها ومن الميناء الاستراتيجي الواقع تحت سيطرتهم منذ أواخر العام 2014.

وعجز المبعوث الأممي خلال 4 أيام قضاها في صنعاء الأسبوع الماضي، بإقناع الحوثيين بالاستجابة لمطالب التحالف، حيث أعلن زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، في خطاب متلفز، موافقتهم على دور فني ولوجيستي بالإشراف على ميناء الحديدة وموارده، دون التطرق للانسحاب الكامل منه.

ومنذ أسابيع، تتواصل العمليات القتالية على طول الساحل الغربي لليمن باتجاه محافظة الحُديدة، حيث بدأت القوات اليمنية بإسناد من التحالف العربي، فجر 13 يونيو الجاري، عملية عسكرية لتحريرها من الحوثيين.

وسيطرت القوات الحكومية على مطار المدينة ومواقع محيطة به جنوبي المدينة، فيما تدور معارك شرسة بين الطرفين في الجهة الجنوبية.