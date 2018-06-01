استهداف ”الرياض“ بصاروخين باليستيين ودفاعات المملكة تسقطهما

الأحد 24 يونيو-حزيران 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ،مساء الاحد 24 يونيو/حزيران 2018م، صاروخين باليستيين فوق العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب وسائل اعلام سعودية فأن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي فوق الرياض.

في المقابل، قالت قناة "المسيرة" التابعة لمليشيا الحوثي، إن "القوة الصاروخية التابعة للحوثيين قصفت مركز معلومات وزارة الدفاع، وأهدافًا ملكية أخرى بالرياض بدفعة من صواريخ البركان الباليستية".



وبهذا يرتفع عدد الصواريخ التي أطلقها التحالف اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن، إلى 154 صاروخًا.